Главная Новости Власть Тысячи харьковчан провожают в последний путь Геннадия Кернеса - РЕДПОСТ
23.12.2020  14:00   

Тысячи харьковчан провожают в последний путь Геннадия Кернеса - РЕДПОСТ

Тысячи людей пришли сегодня в ХНАТОБ, чтобы попрощаться с Харьковским городским головой Геннадием Кернесом.


Кадр из видео

Тысячи людей пришли сегодня в ХНАТОБ, чтобы проститься с Харьковским городским головой Геннадием Кернесом. Церемония прощания проходила 5 часов с 9:00 до 14:00.

Но даже этого времени не хватило, чтобы каждый, кто пришел провести его в последний путь, смог отдать дань уважения мэру. 

Именно поэтому у 2-го городского кладбища, еще до приезда траурного кортежа, собрались сотни харьковчан... 

В 14:00 гроб с телом Кернеса под аплодисменты харьковчан вынесли из оперного театра и кортеж направился ко 2-му городскому кладбищу.

Тэги:  кернес, прощание с кернесом, кладбище
 
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