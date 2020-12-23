23.12.2020 14:00

Тысячи харьковчан провожают в последний путь Геннадия Кернеса - РЕДПОСТ

Тысячи людей пришли сегодня в ХНАТОБ, чтобы попрощаться с Харьковским городским головой Геннадием Кернесом.



Кадр из видео

Тысячи людей пришли сегодня в ХНАТОБ, чтобы проститься с Харьковским городским головой Геннадием Кернесом. Церемония прощания проходила 5 часов с 9:00 до 14:00.

Но даже этого времени не хватило, чтобы каждый, кто пришел провести его в последний путь, смог отдать дань уважения мэру.

Именно поэтому у 2-го городского кладбища, еще до приезда траурного кортежа, собрались сотни харьковчан...

В 14:00 гроб с телом Кернеса под аплодисменты харьковчан вынесли из оперного театра и кортеж направился ко 2-му городскому кладбищу.