Тысячи харьковчан провожают в последний путь Геннадия Кернеса - РЕДПОСТ

Тысячи людей пришли сегодня в ХНАТОБ, чтобы попрощаться с Харьковским городским головой Геннадием Кернесом.
Тысячи людей пришли сегодня в ХНАТОБ, чтобы проститься с Харьковским городским головой Геннадием Кернесом. Церемония прощания проходила 5 часов с 9:00 до 14:00.
Но даже этого времени не хватило, чтобы каждый, кто пришел провести его в последний путь, смог отдать дань уважения мэру.
Именно поэтому у 2-го городского кладбища, еще до приезда траурного кортежа, собрались сотни харьковчан...
В 14:00 гроб с телом Кернеса под аплодисменты харьковчан вынесли из оперного театра и кортеж направился ко 2-му городскому кладбищу.
Время навести порядок в денежных делах, сделать расчеты на будущее, принять решение о крупных покупках. Не исключено получение прибыли.
Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшой снег. На дорогах гололедица.
Праздник проводится ежегодно 23 декабря. Впервые этот день отмечался в Европе в 2006 году.
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