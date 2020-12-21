21.12.2020 19:34

Мэр города Варна: Его активная деятельность преобразила Харьков в прекрасный город

Мэр города Варна Иван Портных направил письмо с соболезнованиями в адрес Харьковского городского совета в связи со смертью городского головы Геннадия Кернеса.



//city.kharkov.ua

«От себя лично и от имени граждан Варны хотел бы выразить наши искренние соболезнования в связи со смертью господина Геннадия Кернеса, мэра Харькова.

Благодаря долговременному сотрудничеству между нашими городами-побратимами я мог ознакомиться с его активной деятельностью, посвященной харьковчанам, которая преобразила Харьков в прекрасный, современный и инновационный город. Я верю, что это направление развития города, которого держался Геннадий Кернес, успешно продолжится.

Еще раз хочу выразить глубокие соболезнования его семье, родным и всем харьковчанам», - говорится в соболезновании.