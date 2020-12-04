04.12.2020 19:06

Харьковская городская ТИК отказала в переносе первой сессии горсовета - РЕДПОСТ

Харьковская городская территориальная избирательная комиссия отказалась рассматривать заявление отдельных членов комиссии, предлагали перенести первую сессию Харьковского городского совета VIII созыва с 9 на 16 декабря.



РЕДПОСТ

Для того, чтобы внести этот вопрос в повестку дня на заседании ТИК 4 декабря, не хватило голосов.

Перенести первую сессию в своем заявлении просили шесть членов комиссии: Валерий Журавлев (ОПЗЖ), Роман Головко ( "Всеукраинская объединения" Общественный контроль "), Никита Цыганков (" Национально-демократическое объединение "Украина"), Татьяна Панек ( " новые лица "), Наталья Юкляевська (ОПЗЖ), Александр Самородин (" Солидарность женщин Украины ").

"Считаем, что комиссией преждевременно было созвано сессию Харьковского городского совета Харьковского района Харьковской области... В повестку дня предлагаем включить вопрос о внесении изменений в постановление номер 125" О созыве первой сессии "Харьковского городского совета 8 созыва и изложить пункт 1 указанного постановления в следующей редакции: "Созвать первую сессию Харьковского городского совета 8 созыва в помещении большого зала Харьковского городского совета города Харьков, площадь Конституции, 7, третий этаж 16 декабря 2020 в 10 часов", - говорится в их заявлении.

По мнению заявителей, комиссия должна была иметь время "для проверки и проведения своей документации о регистрации избранных депутатов в соответствии с Избирательным законодательством".

"Если мы примем такое решение, перенести на 16 декабря, ничьих прав мы не нарушаем согласно Избирательного кодекса. Созываем сессию в установленный Избирательным кодексом срок, Законом" О местном самоуправлении ". И в то же время мы сможем исправить ошибки, которые были допущены при составлении наших документов, так как неоднократно уже обжаловались наши документы, избирательной комиссии, наши действия. Таким образом мы сможем выполнить должным образом свою работу ", - высказался член ТИК от партии" Солидарность женщин Украины "Александр Самородин.