25.11.2020 17:50

Сын Геннадия Кернеса рассказал, когда мэр вернется в Харьков (Страна.ua)

У Даниила Привалова нет сомнений, что мэр прибудет в Первую столицу до сессии горсовета.



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Мэр Харькова Геннадий Кернес вернется в город до первой сессии городского совета, которая должна состояться до 20 декабря. Об этом "Стране" заявил сын Кернеса Даниил Привалов.

"Мы планируем, что отец вернётся в Харьков до 20 декабря. У меня нет ни капли сомнений в этом. У нас есть ещё почти месяц на подготовку, много времени. Врачи разрешают ему ехать. Пока нет никаких предпосылок к тому, что этого не произойдёт", - сказал Привалов.

Также сын мэра Харькова рассказал, как Кернес воспринял победу.

"Отец был рад победе на выборах. Но расстроился, что набрал маловато процентов голосов. Социология показывала под 80%. Но это объяснимо, так как два месяца из-за болезни отец не выходил на связь, не коммуницировал с горожанами. Но вскоре это изменится", - сообщил Даниил.

Он также описал, как себя чувствует мэр Харькова. По словам Даниила, отец идёт на поправку, но реабилитация после болезни занимает много времени.

"Отец разговаривает, чувствует себя хорошо, идёт плановое лечение, но оно длительное. Я с ним раз в неделю говорю по видеосвязи. Улучшение состояния есть, но полное выздоровление - это вопрос времени. Даже если девять мужчин переспят с одной женщиной, она все равно родит через 9 месяцев, а не раньше. Врачи пытаются снизить объем его коммуникаций ради скорейшего выздоровления. Но он сам уже проявляет инициативу и периодически выходит на связь с близкими людьми", - рассказал "Стране" Даниил.

Напомним, 15 сентября стало известно что Геннадий Кернес болен Covid-19. Уже через два дня, 17 сентября, его доставили самолетом в Берлин, где он лег на лечение в клинику "Шарите".