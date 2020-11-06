06.11.2020 08:08
Результаты выборов в Харьковский городской совет: Список вновь избранных депутатов
В Харькове избирательная комиссия в 5 ноября объявила результаты выборов в городской совет
://city.kharkov.ua
По результатам выборов в Харьковский городской совет проходят 6 политических партий. В частности, 34 места в горсовете займут депутаты "Блока Кернеса - Успешный Харьков". 19 - от "Оппозиционного платформы - За жизнь". По девять мест в "Европейской солидарности" и "Слуги народа". Семь - в "Партии Шария", шесть - в "Блока Светличной" Вместе! ".
БЛОК Кернеса
-
Бабицкая Светлана Игоревна
-
Бондарь Валентина Сергеевна
-
Василенко Александр Иванович
-
Знатная Ольга Ивановна
-
Гагарин Виталий Викторович
-
Головчанская Анна Александровна
-
Горбунова-Рубан Светлана Александровна
-
Золотарев Владимир Михайлович
-
Ильенко Вячеслав Михайлович
-
Казанжиева Нелли Васильевна
-
Касьянов Александр Сергеевич
-
Кернес Геннадий Адольфович
-
Китайгородская Виктория Владимировна
-
Кириченко Светлана Владимировна
-
Котковский Владимир Романович
-
Лобановский Александр Игоревич
-
Медведев Юрий Игоревич
-
Мирошниченко Александр Геннадьевич
-
Михайлов Габриэль Николаевич
-
Мурашов Олег Витальевич
-
Нехорошков Роман Борисович
-
Новак Александр Николаевич
-
Панова Алиса Витальевна
-
Поздеева Татьяна Геннадьевна
-
Руденко Андрей Иванович
-
Таукешева Татьяна Дауледкириивна
-
Терехов Игорь Александрович
-
Тимофеева Надежда Николаевна
-
Тоболин Елена Алексеевна
-
Товкун Олег Николаевич
-
Топчий Татьяна Васильевна
-
Тупицын Владимир Николаевич
-
Цыбульник Татьяна Анатольевна
-
Чечетова-Терашвили Татьяна Михайловна
ОПЗЖ
-
Агеенко Алена Владимировна
-
Андрейчук Евгений Иванович
-
Губина Анастасия Александровна
-
Даниил Сергей Михайлович
-
Лавриненко Александр Анатольевич
-
Ларченко Виктор Николаевич
-
Лесик Андрей Анатольевич
-
Семенник Сергей Валерьевич
-
Овечкин Игорь Николаевич
-
Полупанов Игорь Игоревич
-
Родзинский Анатолий Анатольевич
-
Саид Джавид
-
Скоробагач Мария Владимировна
-
Спасский Андрей Сергеевич
-
Тычко Эдуард Алексеевич
-
Фельдман Александр Борисович
-
Фесун Виктор Васильевич
-
Хивренко Дмитрий Николаевич
-
Шрам Игорь Владимирович
ЕВРОПЕЙСКАЯ СОЛИДАРНОСТЬ
-
Абрамичев Олег Евгеньевич
-
Иванов Андрей Павлович
-
Исаенко Игорь Павлович
-
Корсунов Юрий Николаевич
-
Малбиева Екатерина Павловна
-
Пушкарев Игорь Владимирович
-
Ревчук Артем Сергеевич
-
Ройтблат Алла Борисовна
-
Чебышев Сергей Станиславович
Слуги народа
-
Алексейчук Виктория Ивановна
-
Бондаренко Максим Андреевич
-
Казанская Рената Тимуривна
-
Котуков Александр Анатольевич
-
Кучер Алексей Владимирович
-
Мустафаева Алина Ельманивна
-
Субботин Виктор Георгиевич
-
Тимчук Андрей Александрович
-
Федорик Анастасия Сергеевна
БЛОК Светличная
-
Бабичев Анатолий Валерьевич
-
Булах Дмитрий Андреевич
-
Радченко Максим Александрович
-
Светличная Юлия Александровна
-
Черняк Игорь Юрьевич
-
Шталь Татьяна Валерьевна
ПАРТИЯ ШАРИЯ
-
Матвейченко Давито Гелович
-
Мильшин Александр Владимирович
-
Плетнев Владимир Васильевич
-
Роженко Никита Андреевич
-
Светличный Сергей Викторович
-
Сирота Сергей Борисович
-
Терещук Сергей Сергеевич