06.11.2020 08:08

Результаты выборов в Харьковский городской совет: Список вновь избранных депутатов

В Харькове избирательная комиссия в 5 ноября объявила результаты выборов в городской совет



://city.kharkov.ua

По результатам выборов в Харьковский городской совет проходят 6 политических партий. В частности, 34 места в горсовете займут депутаты "Блока Кернеса - Успешный Харьков". 19 - от "Оппозиционного платформы - За жизнь". По девять мест в "Европейской солидарности" и "Слуги народа". Семь - в "Партии Шария", шесть - в "Блока Светличной" Вместе! ".

БЛОК Кернеса

Бабицкая Светлана Игоревна Бондарь Валентина Сергеевна Василенко Александр Иванович Знатная Ольга Ивановна Гагарин Виталий Викторович Головчанская Анна Александровна Горбунова-Рубан Светлана Александровна Золотарев Владимир Михайлович Ильенко Вячеслав Михайлович Казанжиева Нелли Васильевна Касьянов Александр Сергеевич Кернес Геннадий Адольфович Китайгородская Виктория Владимировна Кириченко Светлана Владимировна Котковский Владимир Романович Лобановский Александр Игоревич Медведев Юрий Игоревич Мирошниченко Александр Геннадьевич Михайлов Габриэль Николаевич Мурашов Олег Витальевич Нехорошков Роман Борисович Новак Александр Николаевич Панова Алиса Витальевна Поздеева Татьяна Геннадьевна Руденко Андрей Иванович Таукешева Татьяна Дауледкириивна Терехов Игорь Александрович Тимофеева Надежда Николаевна Тоболин Елена Алексеевна Товкун Олег Николаевич Топчий Татьяна Васильевна Тупицын Владимир Николаевич Цыбульник Татьяна Анатольевна Чечетова-Терашвили Татьяна Михайловна

ОПЗЖ

Агеенко Алена Владимировна Андрейчук Евгений Иванович Губина Анастасия Александровна Даниил Сергей Михайлович Лавриненко Александр Анатольевич Ларченко Виктор Николаевич Лесик Андрей Анатольевич Семенник Сергей Валерьевич Овечкин Игорь Николаевич Полупанов Игорь Игоревич Родзинский Анатолий Анатольевич Саид Джавид Скоробагач Мария Владимировна Спасский Андрей Сергеевич Тычко Эдуард Алексеевич Фельдман Александр Борисович Фесун Виктор Васильевич Хивренко Дмитрий Николаевич Шрам Игорь Владимирович

ЕВРОПЕЙСКАЯ СОЛИДАРНОСТЬ

Абрамичев Олег Евгеньевич Иванов Андрей Павлович Исаенко Игорь Павлович Корсунов Юрий Николаевич Малбиева Екатерина Павловна Пушкарев Игорь Владимирович Ревчук Артем Сергеевич Ройтблат Алла Борисовна Чебышев Сергей Станиславович

Слуги народа

Алексейчук Виктория Ивановна Бондаренко Максим Андреевич Казанская Рената Тимуривна Котуков Александр Анатольевич Кучер Алексей Владимирович Мустафаева Алина Ельманивна Субботин Виктор Георгиевич Тимчук Андрей Александрович Федорик Анастасия Сергеевна

БЛОК Светличная

Бабичев Анатолий Валерьевич Булах Дмитрий Андреевич Радченко Максим Александрович Светличная Юлия Александровна Черняк Игорь Юрьевич Шталь Татьяна Валерьевна

ПАРТИЯ ШАРИЯ