Главная Новости Власть Игорь Терехов озвучил результаты экзит-пола
26.10.2020  00:05   

Игорь Терехов озвучил результаты экзит-пола

По результатам экзитпола, действующий городской голова набрал больше 50% голосов.


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На пресс-марафоне 25 октября первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов озвучил результаты экзитпола, который проводили в Блоке Кернеса 2 Успешный Харьков:

Выборы в мэры Харькова:
Геннадий Кернес - 61,01%
Александр Фельдман - 12,6%
Алексей Кучер - 10%

Выборы в Харьковский горсовет:
Блок Кернеса - 43,6%
ОПЗЖ - 17,73%
Слуга Народа - 10,89%
ЕС - 7,01%
Партия Шария - 6%

Тэги:  выборы2020, кернес, терехов, экзит-пол, успешный харьков, харьков
 
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