Игорь Терехов озвучил результаты экзит-пола

По результатам экзитпола, действующий городской голова набрал больше 50% голосов.
На пресс-марафоне 25 октября первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов озвучил результаты экзитпола, который проводили в Блоке Кернеса 2 Успешный Харьков:
Выборы в мэры Харькова:
Геннадий Кернес - 61,01%
Александр Фельдман - 12,6%
Алексей Кучер - 10%
Выборы в Харьковский горсовет:
Блок Кернеса - 43,6%
ОПЗЖ - 17,73%
Слуга Народа - 10,89%
ЕС - 7,01%
Партия Шария - 6%
Любовь, общение, деньги – вот приоритеты этого дня, и в этих областях сегодня легче всего одерживать победы.
В первый рабочий день на Харьковщине будет сохраняться теплая и сухая погода за счет антициклона.
26 октября 1492 года был изобретен карандаш с грифелем.
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