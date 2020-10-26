Мэром города Харькова в первом туре стал Геннадий Кернес, – Игорь Терехов озвучил результаты экзит-полов (ХГС)

По результатам экзитполов, Харьковский городской голова Геннадий Кернес побеждает на местных выборах в первом туре с поддержкой 61,2% избирателей.
Такие данные внутренних экзитполов политической силы на пресс-марафоне 25 октября озвучил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.
«Мы параллельно проводили свой опрос. Мэром города Харькова в первом туре стал Геннадий Кернес. Харьковчане видят, сколько сделано и какая системная работа ведется. Я благодарен всем за поддержку нашего городского головы и хочу заверить, что мы продолжим развивать наш любимый город», - сказал первый вице-мэр.
Он отметил, что состояние Геннадия Кернеса - стабильное, и о результатах выборов ему уже сообщили. Команда очень просила сделать фото городского головы, но в клинике соблюдают свои меры безопасности. Нарушить их в виду мирового резонанса разрешили только одному человеку - Алексею Навальному, который выложил фото из «Шарите».
«Я разговаривал с Павлом Фуксом, который общался с Геннадием Адольфовичем. Состояние - стабильное, сомнений у врачей не вызывает. Будет его обращение к харьковчанам, фото и ролик, и главное - приезд Геннадия Кернеса в город Харьков», - сообщил первый вице-мэр.
Любовь, общение, деньги – вот приоритеты этого дня, и в этих областях сегодня легче всего одерживать победы.
В первый рабочий день на Харьковщине будет сохраняться теплая и сухая погода за счет антициклона.
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