26.10.2020 07:58

Мэром города Харькова в первом туре стал Геннадий Кернес, – Игорь Терехов озвучил результаты экзит-полов (ХГС)

По результатам экзитполов, Харьковский городской голова Геннадий Кернес побеждает на местных выборах в первом туре с поддержкой 61,2% избирателей.



// city.kharkov.ua

Такие данные внутренних экзитполов политической силы на пресс-марафоне 25 октября озвучил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.

«Мы параллельно проводили свой опрос. Мэром города Харькова в первом туре стал Геннадий Кернес. Харьковчане видят, сколько сделано и какая системная работа ведется. Я благодарен всем за поддержку нашего городского головы и хочу заверить, что мы продолжим развивать наш любимый город», - сказал первый вице-мэр.

Он отметил, что состояние Геннадия Кернеса - стабильное, и о результатах выборов ему уже сообщили. Команда очень просила сделать фото городского головы, но в клинике соблюдают свои меры безопасности. Нарушить их в виду мирового резонанса разрешили только одному человеку - Алексею Навальному, который выложил фото из «Шарите».

«Я разговаривал с Павлом Фуксом, который общался с Геннадием Адольфовичем. Состояние - стабильное, сомнений у врачей не вызывает. Будет его обращение к харьковчанам, фото и ролик, и главное - приезд Геннадия Кернеса в город Харьков», - сообщил первый вице-мэр.