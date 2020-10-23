23.10.2020 09:42

ФОТО: Губернатор рассмешил вице-мэра Харькова в эфире вечернего политического ток-шоу

Во время эфира произошла словесная перепалка Игоря Терехова и Кучера по вопросам противодействия эпидемии коронавируса в Харькове и в Харьковской области.



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Кучер заявил, что в ближайшее время представит свой план, чем рассмешил Терехова. " План Кучера ",назовем так: " Болеем безопасно ", - сообщил глава обладминистрации.

"Игорь Александрович, видите, ему смешно. Абсолютно все серьезно", - прокомментировал реакцию первого заместителя мэра Кучер.

"Слушать то, что сейчас сказал молодой человек, мало того, что обидно для всех горожан. Но я вам хочу сказать, вы вспомнили Геннадия Адольфовича, его сейчас нет в Харькове, но он и его команда есть. А вы, хоть и является в Харькове, физически, но вас нет ", - ответил Терехов.

"И все, что вы сегодня сказали, наговорили, и в адрес города, и всего прочего, я вам хочу сказать: ваша несостоятельность привела сегодня Харьковскую область к тому, что мы оказались в красной зоне. И вина лежит целиком на вас как на губернаторе Харьковской области ", - добавил он.

Кучер пытался отреагировать, цитатой бизнесмена Александра Ярославского: "Игорь Александрович, вы продолжаете" рвать "COVID?».

Ведущая Наталья Мосейчук прекратила перепалку и посоветовала оппонентам встретиться.