Главная Новости Власть ФОТО: Губернатор рассмешил вице-мэра Харькова в эфире вечернего политического ток-шоу
23.10.2020  09:42   

ФОТО: Губернатор рассмешил вице-мэра Харькова в эфире вечернего политического ток-шоу

Во время эфира произошла словесная перепалка Игоря Терехова и Кучера по вопросам противодействия эпидемии коронавируса в Харькове и в Харьковской области.


//youtube.com/

Кучер заявил, что в ближайшее время представит свой план, чем рассмешил Терехова. " План Кучера ",назовем так: " Болеем безопасно ", - сообщил глава обладминистрации.

"Игорь Александрович, видите, ему смешно. Абсолютно все серьезно", - прокомментировал реакцию первого заместителя мэра Кучер.

"Слушать то, что сейчас сказал молодой человек, мало того, что обидно для всех горожан. Но я вам хочу сказать, вы вспомнили Геннадия Адольфовича, его сейчас нет в Харькове, но он и его команда есть. А вы, хоть и является в Харькове, физически, но вас нет ", - ответил Терехов.

"И все, что вы сегодня сказали, наговорили, и в адрес города, и всего прочего, я вам хочу сказать: ваша несостоятельность привела сегодня Харьковскую область к тому, что мы оказались в красной зоне. И вина лежит целиком на вас как на губернаторе Харьковской области ", - добавил он.

Кучер пытался отреагировать, цитатой бизнесмена Александра Ярославского: "Игорь Александрович, вы продолжаете" рвать "COVID?». 

Ведущая Наталья Мосейчук прекратила перепалку и посоветовала оппонентам встретиться.

Источник:   Право на владу
 Тэги:  выборы, кернес, харьков, технологии, сидоренко
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
23.10 Власть Игорь Терехов заявил, что не планирует «выездных сессий» мэрии Харькова в Германии (Право на власть) 23.10 Власть Сегодня в Украине завершается предвыборная агитация (Страна) 22.10 Власть ЦПАУ продлил время своей работы, чтобы избиратели получили паспорта перед выборами (Горсовет)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 