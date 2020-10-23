Сегодня в Украине завершается предвыборная агитация (Страна)

С пятницы, 23 октября, в Украине завершается агитация за кандидатов на местных выборах, которые состоятся в воскресенье, 25 октября.
С субботы, 24 октября, начнется "день тишины".
Так же до 20:00 25 октября запрещается обнародовать и распространять результаты опросов общественного мнения, связанных с выборами.
Напомним, в августе Центральная избирательная комиссия (ЦИК) назначила выборы в районные советы. Они состоятся вместе с выборами депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских голов.
Также ЦИК определила перечень территориальных громад Донецкой и Луганской областей, на территории которых невозможно провести местные выборы.
Сегодня будут легче обычного даваться точные науки, умственный труд и любая другая работа, требующая повышенной концентрации внимания.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без осадков.
В 1994 году на просторах СНГ появился День работника рекламы – праздник всех рекламистов, маркетологов и пиарщиков.
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