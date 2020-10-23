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23.10.2020  09:09   

Сегодня в Украине завершается предвыборная агитация (Страна)

С пятницы, 23 октября, в Украине завершается агитация за кандидатов на местных выборах, которые состоятся в воскресенье, 25 октября.


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С субботы, 24 октября, начнется "день тишины".

Так же до 20:00 25 октября запрещается обнародовать и распространять результаты опросов общественного мнения, связанных с выборами.

Напомним, в августе Центральная избирательная комиссия (ЦИК) назначила выборы в районные советы. Они состоятся вместе с выборами депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских голов.

Также ЦИК определила перечень территориальных громад Донецкой и Луганской областей, на территории которых невозможно провести местные выборы. 

Источник:   Страна
 Тэги:  выборы, кернес, харьков, технологии, сидоренко
 
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