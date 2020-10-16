Транспорт не остановят, но закроют кинотеатры: Кучер об особенностях «красной» зоны в Харькове (kucherkh)

После решения Государственной комиссии ТЭБ и ЧС о переходе Харькова и определенных районов Харьковской области в «красную зону», транспорт не будет остановлен, одновременно закрываются кинотеатры, фитнес-центры и спортзалы.
Об этом в Telegram-канале сообщил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер
"Что значит для Харькова и области переход в "красную зону"? Отвечу коротко и по существу. Транспорт мы не останавливаем. Общепиты будут работать до 20:00. Мы закрываем кинотеатры, фитнес-центры и спортзалы. Торгово-развлекательные центры будут работать до 20:00", - написал Кучер.
По его словам, кроме того, в Харьковской области закрывают посещение получателями социальных или реабилитационных услуг учреждений и заведений, предоставляющих социальные или реабилитационные услуги семьям, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах.
Напомним, с понедельника в Украине начнет действовать новое эпидемическое зонирование по распространению коронавируса.
День может оказаться продуктивным, если направить свою кипучую энергию в какое-нибудь мирное русло. Например, на фитнес, шопинг или несложные домашние дела.
Харьков ждут грибные выходные: с дождем и теплыми как для осени ночами.
Сегодня поздравления принимают руководители всех уровней, от бригадира до президента страны.
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