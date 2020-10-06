Главная Новости Власть Харьковское СИЗО заработало на платных камерах почти в 24 раза меньше, чем киевское (Минюст)
06.10.2020  16:46   

Харьковское СИЗО заработало на платных камерах почти в 24 раза меньше, чем киевское (Минюст)

За платные услуги в Харьковском СИЗО в течение четырех месяцев существования сервиса оплатили 26,2 тысячи гривен, в то же время в Киеве зараотали более полумиллиона.


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Об этом свидетельствуют данные Министерства юстиции Украины.

Платные услуги предлагают 19 следственных изоляторов Украины. Наименее популярными они были в Житомирском учреждении исполнения наказаний, где за четыре месяца заработали менее четыре тысячи гривен. В большинстве СИЗО получили от клиентов от 10 до 40 000 грн.

Средства за платные услуги направляют на восстановление обычных камер СИЗО, сообщает Минюст.

Источник:   Минюст Украины
 Тэги:  сизо, харьков, платные, услуги, малюська
 
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