06.10.2020 16:46

Харьковское СИЗО заработало на платных камерах почти в 24 раза меньше, чем киевское (Минюст)

За платные услуги в Харьковском СИЗО в течение четырех месяцев существования сервиса оплатили 26,2 тысячи гривен, в то же время в Киеве зараотали более полумиллиона.



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Об этом свидетельствуют данные Министерства юстиции Украины.