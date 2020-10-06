Харьковское СИЗО заработало на платных камерах почти в 24 раза меньше, чем киевское (Минюст)

За платные услуги в Харьковском СИЗО в течение четырех месяцев существования сервиса оплатили 26,2 тысячи гривен, в то же время в Киеве зараотали более полумиллиона.
Об этом свидетельствуют данные Министерства юстиции Украины.
Платные услуги предлагают 19 следственных изоляторов Украины. Наименее популярными они были в Житомирском учреждении исполнения наказаний, где за четыре месяца заработали менее четыре тысячи гривен. В большинстве СИЗО получили от клиентов от 10 до 40 000 грн.
Средства за платные услуги направляют на восстановление обычных камер СИЗО, сообщает Минюст.
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