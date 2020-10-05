05.10.2020 16:27

ПрезидентЗеленский и Минцифры пообещали, что с 1 сентября 2021 органам власти запретят требовать у харьковчан бумажные справки (dtkt)

К этому времени приложение Дія должно включать в себя все необходимые документы в электронном виде - Зеленский пообещал неотвратимую эпоху paperless



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Глава Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что с 1 сентября 2021 года украинцы при общении с любыми государственными органами смогут обходиться цифровыми документами и справками - их бумажные копии требовать у них уже никто не будет вправе. Об этом он сообщил 5 октября во время организованного Минцифры мероприятия "Дія summit", во время которого были представлены новые услуги онлайн в "Дії".

Федоров отметил, что перед тем, как сделать это заявление, он провел консультации с главой Кабмина и президентом. Кроме того, глава Минцифры несколько раз акцентировал внимание на полной надежности приложения. В частности, Федоров анонсировал вскоре тестовоое мероприятие, где "белые хакеры" будут пробовать взломать "Дію", и тот, кому это удастся, получит от министерства миллион.

Кроме того, Михаил Федоров заверил, что в Минцифры знают о локальных проблемах, связанных с интеграцией цифрового документооборота в нашу жизнь, отслеживает их, изучая жалобы - это задача специально созданной службы по внедрению. Каждый случай, когда цифровую копию документа где-то отказались принимать к рассмотрению, анализируется: нормативная ли это проблема (то есть, законодательство или инструкция не дает возможности воспользоваться "Діей"), или техническая, или в чем-то еще, и пытаются отработать эту ситуацию, чтобы она более не возникала.

В свою очередь, Владимир Зеленский подтвердил намерения Минцифры и заявил о необратимости процесса диджитализации в Украине. Он также (не называя конкретных сроков) заверил, что с 2021 года ни одно госучреждение не сможет требовать от украинцев документы в бумажном виде.

- 2020 станет началом эры paperless. Это значит - никаких больше бумаг. Это касается всех государственных органов. Ни одна государственная организация не сможет требовать от украинцев никаких бумажек или справок для предоставления тех или иных государственных услуг, - заявил Зеленский.

Президент напомнил, что онлайн уже можно получать разрешения от застройщика, регистрировать ФЛП "за 15 минут", регистрировать ребенка в e-малятко, пользоваться цифровыми правами и цифровым паспортом, с которым можно путешествовать или открыть банковский счет онлайн.

По его словам, "это - лишь десятая часть наших крупных планов", потому что "100% услуг будут онлайн, а бюрократия и коррупция станут нетипичным явлением".

- Год назад "государство в смартфоне" было только нашей мечтой. Сегодня, когда мобильным приложением "Дія" пользуются 5 миллионов граждан Украины, это уже точно начало новой реальности. Реальности, где Украина будет цифровой современной комфортной для людей. Это движение уже не остановить. Этот путь уже необратим, - подытожил Зеленский.

Он подчеркнул, что в течение последнего года Украина стала четвертой страной Европы, где есть цифровые водительские права, и первой страной в мире, где есть цифровой паспорт, с помощью которого можно путешествовать или открыть банковский счет онлайн.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

В июне 2019 года у Владимира Зеленского предложили концепцию "Государства в смартфоне": часть услуг государства перевести в интернет. Процесс планируют завершить за несколько лет. Новшество преподнесли как борьбу с коррупцией.

В стратегию входят 200 электронных услуг, в том числе регистрация ООО, электронный кабинет застройщика и проект "е-Малятко". 11 июля 2019 года в Кабмине предложили ввести цифровую идентификацию граждан. Эта система наряду с электронными банковскими услугами и цифровой подписью BankID и MobileID - попытка уйти от "бумажной" документации. Подтверждать данные в сети планируют автоматически, перепись населения тоже хотят провести с помощью интернета.

30 июля 2019 года вышел указ президента о е-услугах. В планах властей - создать единый веб-портал электронных услуг, где гражданин сможет войти в свой электронный кабинет и узнать о себе все.

6 февраля 2020 в Киеве презентовали мобильное приложение "Дія". Украина стала третьей страной в Европе, жители которой получили "электронные права". Потом добавились другие опции и сервисы, в том числе электронные студенческие билеты и паспорта. Правда, есть нюансы. В частности, пограничники предупреждают, что с электронным паспортом за границу не выпустят.