Коронавирус: какое зонирование определено для Харькова и области с 5 октября (Кабмин)

Гороскоп по знакам Зодиака на четверг, 1 октября Если на повестке дня стоят какие-либо ответственные или, тем более, денежные дела, то по возможности лучше их на день-другой отложить.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 1 октября (РЕДПОСТ) С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночной дождь к утру закончится. Первая половина дня пройдет без осадков, а вечером ожидается мелкий дождь.