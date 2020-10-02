Коронавирус: какое зонирование определено для Харькова и области с 5 октября (Кабмин)

На заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, состоявшемся 1 октября, было принято решение о пересмотре уровней эпидемической опасности распространения COVID-19.
«Оранжевый» уровень установлен городах Харьков, Люботин и в Богодуховском, Великобурлукском, Зачепиловском, Первомайском, Харьковском районах.
«Желтый» уровень установлен в городах Изюм, Купянск, Лозовая, Чугуев и в Балаклейском, Барвенковском, Близнюковском, Валковском, Волчанском, Дергачевском, Змиевском, Золочевском, Изюмском, Кегичевском, Коломацком, Красноградском, Лозовском, Нововодолажском, Чугуевском районах.
Новое распределение вступит в силу с 00:00 часов 5 октября 2020 года.
Если на повестке дня стоят какие-либо ответственные или, тем более, денежные дела, то по возможности лучше их на день-другой отложить.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночной дождь к утру закончится. Первая половина дня пройдет без осадков, а вечером ожидается мелкий дождь.
По инициативе ООН 1 октября во всем мире отмечается как Международный день пожилых людей, а в Украине также и День ветерана.
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