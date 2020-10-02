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02.10.2020  08:14   

Коронавирус: какое зонирование определено для Харькова и области с 5 октября (Кабмин)

На заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, состоявшемся 1 октября, было принято решение о пересмотре уровней эпидемической опасности распространения COVID-19.


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«Оранжевый» уровень установлен городах Харьков, Люботин и в Богодуховском, Великобурлукском, Зачепиловском, Первомайском, Харьковском районах.

«Желтый» уровень установлен в городах Изюм, Купянск, Лозовая, Чугуев и в Балаклейском, Барвенковском, Близнюковском, Валковском, Волчанском, Дергачевском, Змиевском, Золочевском, Изюмском, Кегичевском, Коломацком, Красноградском, Лозовском, Нововодолажском, Чугуевском районах.

Новое распределение вступит в силу с 00:00 часов 5 октября 2020 года.

Источник:   Урядовий портал
 Тэги:  коронавирус, карантин, зонирование, харьков
 
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