01.10.2020 10:33

Вступили в силу новые правила для водителей (Патрульная полиция)

Нововведениее касается передвижения вне населённых пунктов.



// Twitter

С четверга, 1 октября, в Украине вступили в силу новые правила для водителей автомобилей.



Информация об этом опубликована в Twitter Патрульной полиции.



Водители обязаны включать дневные ходовые огни или ближний свет фар во время передвижения за городом. Причём свет должен быть включён независимо от времени суток, даже в дневное время.



Новое правило вступает в силу 1 октября и будет распространяться на все механические транспортные средства до 1 мая 2021 года.