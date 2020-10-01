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01.10.2020  10:33   

Вступили в силу новые правила для водителей (Патрульная полиция)

Нововведениее касается передвижения вне населённых пунктов.


// Twitter

С четверга, 1 октября, в Украине вступили в силу новые правила для водителей автомобилей.

Информация об этом опубликована в Twitter Патрульной полиции.

Водители обязаны включать дневные ходовые огни или ближний свет фар во время передвижения за городом. Причём свет должен быть включён независимо от времени суток, даже в дневное время.

Новое правило вступает в силу 1 октября и будет распространяться на все механические транспортные средства до 1 мая 2021 года.

Тэги:  пдд, ходовые огни, полиция, харьков
 
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