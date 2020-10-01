Вступили в силу новые правила для водителей (Патрульная полиция)

Нововведениее касается передвижения вне населённых пунктов.
С четверга, 1 октября, в Украине вступили в силу новые правила для водителей автомобилей.
Информация об этом опубликована в Twitter Патрульной полиции.
Водители обязаны включать дневные ходовые огни или ближний свет фар во время передвижения за городом. Причём свет должен быть включён независимо от времени суток, даже в дневное время.
Новое правило вступает в силу 1 октября и будет распространяться на все механические транспортные средства до 1 мая 2021 года.
Если на повестке дня стоят какие-либо ответственные или, тем более, денежные дела, то по возможности лучше их на день-другой отложить.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет облачно с прояснениями. Ночью будет идти сильный дождь, который к утру должен ослабнуть, а к полудню и вовсе закончиться.
По инициативе ООН 1 октября во всем мире отмечается как Международный день пожилых людей, а в Украине также и День ветерана.
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