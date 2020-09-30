Главная Новости Власть ВИДЕО: В Доме недвижимости начали регистрировать бизнес (РЕДПОСТ)
30.09.2020  09:52   

ВИДЕО: В Доме недвижимости начали регистрировать бизнес (РЕДПОСТ)

В Доме недвижимости начали предоставлять услуги по регистрации физических и юридических лиц-предпринимателей.


// РЕДПОСТ

Представителей бизнеса принимают ежедневно, сообщил заместитель Харьковского городского головы по вопросам цифровой трансформации Олег Дробот.

«Мы совместили здесь услуги по недвижимости и услуги по регистрации бизнеса. Здесь можно зарегистрировать физическое лицо-предпринимателя, здесь можно внести изменения, здесь можно прекратить свою деятельность». – отметил Дробот.

Для регистрации предпринимателю нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и идентификационный код.

Юридические лица всех форм собственности могут получать услуги как по регистрации своего бизнеса, так и по внесению изменений в свои уставные документы, так и по прекращению своей деятельности.
 
Предпринимателей принимают независимо от места регистрации – не только жителей Харьковщины, но и других регионов, а также вынужденных переселенцев. Им здесь предоставят исчерпывающую консультацию в случае необходимости.

В будущем, отметил заместитель мэра по вопросам цифровой трансформации, перечень услуг планируют расширить.
 
«У нас сейчас очень востребован запрос на нотариальные услуги, на сервисы, связанные с нотариальным удостоверением, как сделок, так и заверением документов. У нас сейчас идет большой запрос на так называемый коммунальный сервис, чтобы можно было решить вопрос с коммунальными предприятиями, перезаключить договор либо изменить свои лицевые счета при покупке новой квартиры. Чтобы это можно было сделать в одном месте, а не обращаться по отдельности в каждое коммунальное предприятие. В ближайшем будущем мы начнем запускать эти услуги. Мэр поставил нам задачу - собрать здесь все сервисы, которые нужны харьковчанам», – рассказал Олег Дробот.

Тэги:  дом недвижимости, бизнес, регистрация, дробот, харьков
 
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