30.09.2020 09:52

ВИДЕО: В Доме недвижимости начали регистрировать бизнес (РЕДПОСТ)

В Доме недвижимости начали предоставлять услуги по регистрации физических и юридических лиц-предпринимателей.



// РЕДПОСТ

Представителей бизнеса принимают ежедневно, сообщил заместитель Харьковского городского головы по вопросам цифровой трансформации Олег Дробот.



«Мы совместили здесь услуги по недвижимости и услуги по регистрации бизнеса. Здесь можно зарегистрировать физическое лицо-предпринимателя, здесь можно внести изменения, здесь можно прекратить свою деятельность». – отметил Дробот.



Для регистрации предпринимателю нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и идентификационный код.



Юридические лица всех форм собственности могут получать услуги как по регистрации своего бизнеса, так и по внесению изменений в свои уставные документы, так и по прекращению своей деятельности.



Предпринимателей принимают независимо от места регистрации – не только жителей Харьковщины, но и других регионов, а также вынужденных переселенцев. Им здесь предоставят исчерпывающую консультацию в случае необходимости.



В будущем, отметил заместитель мэра по вопросам цифровой трансформации, перечень услуг планируют расширить.



«У нас сейчас очень востребован запрос на нотариальные услуги, на сервисы, связанные с нотариальным удостоверением, как сделок, так и заверением документов. У нас сейчас идет большой запрос на так называемый коммунальный сервис, чтобы можно было решить вопрос с коммунальными предприятиями, перезаключить договор либо изменить свои лицевые счета при покупке новой квартиры. Чтобы это можно было сделать в одном месте, а не обращаться по отдельности в каждое коммунальное предприятие. В ближайшем будущем мы начнем запускать эти услуги. Мэр поставил нам задачу - собрать здесь все сервисы, которые нужны харьковчанам», – рассказал Олег Дробот.



