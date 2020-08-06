Главная Новости Власть У Харкові 78 об'єктів господарської діяльності оштрафували за порушення карантину
06.08.2020  09:44   

У Харкові 78 об'єктів господарської діяльності оштрафували за порушення карантину

78 керівників кафе і клубів у місті Харкові були притягнуті до адміністративної відповідальності за порушення протиепідемічних правил.


// city.kharkov.ua

Про це в ефірі програми «Харьковские известия» повідомила начальник Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства у місті Харкові Головного управління Держпродспоживслужби у Харківській області Ірина Зубкова.

За її словами, у липні було перевірено 384 об'єкти, з яких стосовно 149 були винесені пропозиції щодо усунення порушень, при цьому 78 керівників були оштрафовані.

«Там не дотримувався режим роботи до 23:00. Деякі господарі з розумінням ставилися до ситуації, виправлялися. Інші ж поводилися нахабно, тому до них були застосовані санкції», - зазначила Ірина Зубкова.

Источник:   ХМР
 Тэги:  коронавирус, карантин, нарушение, штраф, харьков
 
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