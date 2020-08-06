У Харкові 78 об'єктів господарської діяльності оштрафували за порушення карантину

78 керівників кафе і клубів у місті Харкові були притягнуті до адміністративної відповідальності за порушення протиепідемічних правил.
Про це в ефірі програми «Харьковские известия» повідомила начальник Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства у місті Харкові Головного управління Держпродспоживслужби у Харківській області Ірина Зубкова.
За її словами, у липні було перевірено 384 об'єкти, з яких стосовно 149 були винесені пропозиції щодо усунення порушень, при цьому 78 керівників були оштрафовані.
«Там не дотримувався режим роботи до 23:00. Деякі господарі з розумінням ставилися до ситуації, виправлялися. Інші ж поводилися нахабно, тому до них були застосовані санкції», - зазначила Ірина Зубкова.
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