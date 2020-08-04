Геннадий Кернес подчеркнул, что цифровизация – один из приоритетов развития Харькова

В Харькове был создан первый и пока что единственный в Украине Департамент цифровой трансформации.
«Цифровизация – один из приоритетов развития Харькова.
Именно в нашем городе был создан первый и пока что единственный в Украине Департамент цифровой трансформации и назначен мой профильный заместитель Олег Дробот.
Идёт большая работа: 35 проектов реализовано, над 60 мы работаем. О результатах я буду продолжать регулярно рассказывать.
Любить Харьков – работать для людей! » - говорится в сообщении харьковского городского головы в соцсетях.
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Попробуйте изолироваться от людей, которые вас раздражают. Хороший рецепт – с головой уйти в работу: день способствует трудолюбию и умственной деятельности.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.
4 августа 1693 года монах-бенедиктинец Пьер Периньон представил братии игристое вино, которое стало прародителем современного шампанского.
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