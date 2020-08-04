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04.08.2020  16:51   

Геннадий Кернес подчеркнул, что цифровизация – один из приоритетов развития Харькова

В Харькове был создан первый и пока что единственный в Украине Департамент цифровой трансформации.


//t.me/kernes59

«Цифровизация – один из приоритетов развития Харькова.

Именно в нашем городе был создан первый и пока что единственный в Украине Департамент цифровой трансформации и назначен мой профильный заместитель Олег Дробот.

Идёт большая работа: 35 проектов реализовано, над 60 мы работаем. О результатах я буду продолжать регулярно рассказывать.

Любить Харьков – работать для людей! » - говорится в сообщении харьковского городского головы в соцсетях.

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Источник:   Геннадий Кернес / телеграмм канал
 Тэги:  кернес, харьков, карантин, горсовет, стабильность, цифровизация
 
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