04.08.2020 16:51

Геннадий Кернес подчеркнул, что цифровизация – один из приоритетов развития Харькова

В Харькове был создан первый и пока что единственный в Украине Департамент цифровой трансформации.



//t.me/kernes59

«Цифровизация – один из приоритетов развития Харькова.

Именно в нашем городе был создан первый и пока что единственный в Украине Департамент цифровой трансформации и назначен мой профильный заместитель Олег Дробот.

Идёт большая работа: 35 проектов реализовано, над 60 мы работаем. О результатах я буду продолжать регулярно рассказывать.