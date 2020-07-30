Осенью в Харькове откроется новый молодежный хаб, – Геннадий Кернес

Городские власти делают все, чтобы в Харькове развивалась талантливая молодежь.
Об этом мэр Харькова Геннадий Кернес сообщил на своей странице в Facebook.
«Осенью мы откроем ещё одно пространство на улице Плиточной. Уже полностью реконструировали фасад и сделали внутреннюю отделку», – рассказал Геннадий Кернес.
В молодежном центре будет множество зон:
- Волонтерский хаб для привлечения харьковчан к общественной деятельности.
- Urban Art Space. Первая площадка для создания качественных имиджевых проектов города.
- Лекториум Хаб – образовательное инклюзивное пространство для проведения тренингов.
- Хаб-лаборатория для реализации «первых» научных инициатив для школьников.
- International Space Hub для изучения иностранных языков.
«Буду регулярно рассказывать о том, как развивается #молодежный_Харьков», – пообещал мэр.
Городской голова отметил, что в 2019 году в Госпроме при поддержке немецкого партнера GIZ был открыт первый ХАБ 6/9.
Сегодня звезды призывают к аккуратности в общении. Тем, кто любит давить на окружающих, сегодня придется несладко: окружающие могут дать очень резкий отпор, вплоть до физического.
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