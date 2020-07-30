Главная Новости Власть Осенью в Харькове откроется новый молодежный хаб, – Геннадий Кернес
30.07.2020  12:17   

Осенью в Харькове откроется новый молодежный хаб, – Геннадий Кернес

Городские власти делают все, чтобы в Харькове развивалась талантливая молодежь.


// Facebook

Об этом мэр Харькова Геннадий Кернес сообщил на своей странице в Facebook.

«Осенью мы откроем ещё одно пространство на улице Плиточной. Уже полностью реконструировали фасад и сделали внутреннюю отделку», – рассказал Геннадий Кернес.

В молодежном центре будет  множество зон:

- Волонтерский хаб для привлечения харьковчан к общественной деятельности.
- Urban Art Space. Первая площадка для создания качественных имиджевых проектов города.
- Лекториум Хаб – образовательное инклюзивное пространство для проведения тренингов.
- Хаб-лаборатория для реализации «первых» научных инициатив для школьников.
- International Space Hub для изучения иностранных языков.

«Буду регулярно рассказывать о том, как развивается #молодежный_Харьков», – пообещал мэр.

Городской голова отметил, что в 2019 году в Госпроме при поддержке немецкого партнера GIZ был открыт первый ХАБ 6/9.

Тэги:  кернес, хаб, открытие, харьков
 
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