30.07.2020 12:17

Осенью в Харькове откроется новый молодежный хаб, – Геннадий Кернес

Городские власти делают все, чтобы в Харькове развивалась талантливая молодежь.



// Facebook

Об этом мэр Харькова Геннадий Кернес сообщил на своей странице в Facebook.



«Осенью мы откроем ещё одно пространство на улице Плиточной. Уже полностью реконструировали фасад и сделали внутреннюю отделку», – рассказал Геннадий Кернес.



В молодежном центре будет множество зон:



- Волонтерский хаб для привлечения харьковчан к общественной деятельности.

- Urban Art Space. Первая площадка для создания качественных имиджевых проектов города.

- Лекториум Хаб – образовательное инклюзивное пространство для проведения тренингов.

- Хаб-лаборатория для реализации «первых» научных инициатив для школьников.

- International Space Hub для изучения иностранных языков.

«Буду регулярно рассказывать о том, как развивается #молодежный_Харьков», – пообещал мэр.

Городской голова отметил, что в 2019 году в Госпроме при поддержке немецкого партнера GIZ был открыт первый ХАБ 6/9.