24.07.2020 12:01

Госпродпотребслужба оштрафовала продавца и владельца магазина, отказавшихся торговать спиртным после 22:00

Права потребителя на свободный выбор товаров и услуг в удобное для него время восстановлены.



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При проведении проверки установлено, что потребитель обратился в магазин по вопросу приобретения алкогольного напитка, однако получил отказ, мотивированный тем, что алкогольные напитки после 22:00 не продаются.

В своих объяснениях субъект хозяйствования отметил, что не реализует ликеро-водочные изделия в ночное время суток, с 22:00 до 8:00 в связи с учетом пожеланий жителей домов, расположенных рядом с магазином, а также по устному согласованию с местными властями.



По результатам проверки установлено нарушение законодательства о защите прав потребителей, а именно, ч.1, ч.2 ст.17 Закона Украины «О защите прав потребителей» от 12.05.1991 №1023-XII, п.16 «Порядка осуществления торговой деятельности и правил торгового обслуживания на рынке потребительских товаров», утвержденных Постановлением КМУ от 15.06.2006 № 833.



В результате продавец привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.155 Кодекса Украины об административных правонарушениях и наложен штраф в размере 170 грн. На субъекта хозяйствования был наложен административно-хозяйственная санкция в соответствии с п.12 ст.23 Закона Украины «О защите прав потребителей» от 12.05.1991 № 1023-XII и наложен штраф в размере 8500 грн. Указанные штрафы были оплачены в добровольном порядке.



Кроме того, вышеупомянутом субъекту хозяйствования выдано предписание об устранении нарушений законодательства о защите прав потребителей, а именно: обеспечить право потребителя на свободный выбор товаров и услуг в удобное для него время с учетом режима работы магазина, в том числе продажу алкогольных напитков после 22:00.