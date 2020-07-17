17.07.2020 11:27

У Харкові перевірили, як у барах і нічних клубах дотримуються карантину (ФОТО)

Робоча група, створена для моніторингу за дотриманням карантинних заходів, перевірила роботу низки нічних клубів, барів і ресторанів в умовах карантину.



// city.kharkov.ua

Рейд пройшов в ніч з 16 на 17 липня. Робочу групу очолила начальник Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства в місті Харкові Головного управління Держпродпотребслужби у Харківській області Ірина Зубкова. Також у рейді взяли участь представники Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку міської ради, Національної поліції та ЗМІ.

Першим робоча група перевірила бар на пл. Павлівській. Як пояснила адміністратору Ірина Зубкова, на це є відповідне доручення Кабінету Міністрів України. За підсумками рейду в установі зафіксували низку порушень. По-перше, вона працювала після 23:00, а з вимог, які містяться в постанові головного санітарного лікаря, було виконано лише кілька пунктів - наявність одноразового меню, паперових рушників і рідкого мила в туалеті.





«А порушень маса: недотримання масочного режиму відвідувачами і персоналом, немає інформації про обов'язкову дезінфекцію рук, немає також наклейок на підлозі для дотримання дистанції між людьми. Також не проводиться температурний скринінг, погано працює вентиляція, багаторазовий посуд не миється відповідним чином», - повідомила журналістам Ірина Зубкова.





Адміністратору бару на пл. Павлівській вручили відповідну довідку, поліція склала протокол. За недотримання карантинних заходів керівництво закладу повинне буде заплатити штраф, ліквідувати порушення та повідомити про це робочій групі. Повторна перевірка там пройде через два-три дні. Якщо порушення не будуть усунуті, суд буде приймати рішення про закриття закладу.





«Наше завдання - створити умови, щоб не було масового скупчення людей. Коли карантин був більш суворим, рівень захворюваності був нижчим. Кожен житель повинен дотримуватись обмежувальних заходів, інакше ми не зможемо завершити карантин, не зможемо почати вчасно навчальний рік», - зазначила начальник Управління держнагляду за дотриманням санітарного законодавства.





Також робоча група відвідала кілька великих ресторанів на вул. Сумській і на Олексіївці. Всі вони були закриті.

Однак недалеко від станції метро «23 Серпня» працював нічний клуб, де закрили двері і не пустили перевіряючих. Цей інцидент зафіксований, по ньому будуть розбиратися правоохоронці.

Крім того, о 3:00 ночі біля одного з ТРЦ на Салтівці працювала піцерія. Керівник закладу відмовився представитися, зазначивши, що заклад працює на винос, і відмовився говорити без адвоката.



При цьому, за словами перевіряючих, в місті є кафе і бари, які працюють за всіма правилами карантину.



Всього в ході рейду представники робочої групи відвідали вісім об'єктів громадського харчування.



«Деякі суб'єкти господарювання відповідально ставляться до вимог законодавства та рішень міської влади, а інші - незважаючи на заборону, працюють в нічний час, не дотримуються вимог головного санітарного лікаря. Після відвідин кафе, барів, клубів і ресторанів, де часто порушуються правила санітарії, людина може легко захворіти на коронавірус. Ми спільно з поліцією будемо і далі проводити такі рейди», - зазначила Ірина Зубкова.