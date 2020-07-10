Таким Харьков еще не видели (ВИДЕО)

«Я считаю, что каждый харьковчанин должен знать свой город и его историю. Многие места в Харькове имеют историческую ценность, за другими просто стоят интересные истории, которые многие не слышали.
Поэтому я решил привлечь известного харьковского гида Максима Розенфельда для работы над новым проектом, который хочу вам презентовать - "Экскурсии по Харькову".
Вместе мы покажем вам, насколько прекрасен наш город и как много интересного скрывается прямо рядом с вами. Подписывайтесь на мой YouTube-канал и не пропускайте выход новых видео в рубрике "Экскурсии по Харькову".
Таким Харьков вы ещё не видели» - подчеркивается на страничке городского головы