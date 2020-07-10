Главная Новости Власть Таким Харьков еще не видели (ВИДЕО)
10.07.2020  18:07   

Таким Харьков еще не видели (ВИДЕО)

Геннадий Кернес запустил новый проект в Youtube.


://t.me/kernes59
«Я считаю, что каждый харьковчанин должен знать свой город и его историю. Многие места в Харькове имеют историческую ценность, за другими просто стоят интересные истории, которые многие не слышали.
 
Поэтому я решил привлечь известного харьковского гида Максима Розенфельда для работы над новым проектом, который хочу вам презентовать - "Экскурсии по Харькову".
 
Вместе мы покажем вам, насколько прекрасен наш город и как много интересного скрывается прямо рядом с вами. Подписывайтесь на мой YouTube-канал и не пропускайте выход новых видео в рубрике "Экскурсии по Харькову". 
Таким Харьков вы ещё не видели» - подчеркивается на страничке городского головы
 

Источник:   Геннадий Кернес / телеграмм канал
 Тэги:  кернес, канал, телеграмм, харьокв, подписка
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
08.07 ЖКХ У Харкові триває ремонт під'їздів житлових будинків 07.07 Власть Геннадий Кернес: Хотелось бы работать, дело делать и добиваться результата 03.07 Власть Дороге – быть: Геннадий Кернес поделился забавным роликом о строительстве пробивки на Салтовку
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 