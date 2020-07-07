Амнистия - 2020 в Украине: стали известны критерии освобождения

Основные критерии: незначительная общественная опасность деяний, тяжелая болезнь, значительный срок отбытого наказания.

На сайте Верховной Рады обнародован проект закона от 01.07.2020 №3765 «Об основаниях и круг лиц, к которым применяется амнистия в 2020 году», передает издание «Закон и Бизнес» .

Согласно законопроекту, действие амнистии предлагается распространить на категории осужденных, которые наиболее незащищенными и социально уязвимыми: на несовершеннолетних и женщин, а также мужчин, имеющих детей в возрасте до 16 лет или детей-инвалидов, к лицам с инвалидностью, больных туберкулезом, онкологические заболевания, лиц, достигших пенсионного возраста, участников боевых действий, лиц, защищали суверенитет и территориальную целостность Украины, принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и