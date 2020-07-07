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07.07.2020  18:27   

Амнистия - 2020 в Украине: стали известны критерии освобождения

В 2020 году по амнистии могут освободить 1173 человека - на 1 апреля 2020 в учреждениях исполнения наказаний отбывали наказание 32 942 человека, т е каждый 10-й из проживающих в стране.


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Основные критерии: незначительная общественная опасность деяний, тяжелая болезнь, значительный срок отбытого наказания.

На сайте Верховной Рады обнародован проект закона от 01.07.2020 №3765 «Об основаниях и круг лиц, к которым применяется амнистия в 2020 году», передает издание «Закон и Бизнес» .

Согласно законопроекту, действие амнистии предлагается распространить на категории осужденных, которые наиболее незащищенными и социально уязвимыми: на несовершеннолетних и женщин, а также мужчин, имеющих детей в возрасте до 16 лет или детей-инвалидов, к лицам с инвалидностью, больных туберкулезом, онкологические заболевания, лиц, достигших пенсионного возраста, участников боевых действий, лиц, защищали суверенитет и территориальную целостность Украины, принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и

обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, и тому подобное.

Основными критериями для применения амнистии, согласно данному проекту, являются:

- незначительная общественная опасность деяний, совершило лицо, которое отбывает наказание;

- объективные факторы (тяжелая болезнь, преклонный возраст и т.д.), существенно снижают опасность лиц, которых предлагается освободить от отбывания наказания;

- значительный срок отбытого осужденными лицами наказания на момент провозглашения амнистии.

 «В случае принятия проекта Закона предварительно подлежат освобождению 1173 человек, которые по формальным признакам могут подпадать под его действие», - говорится в тексте законопроекта.

Документ также определяет категории осужденных, в отношении которых амнистия не применяется. Это, прежде всего, лица, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления, а также лица, совершившие преступления с использованием служебного положения (Коррупционные преступления).

Согласно документу, по состоянию на 1 апреля 2020 в учреждениях исполнения наказаний отбывали наказание 32 942 человека, т е  каждый 10-й из проживающих..

 

 

Источник:   ЗиБ
 Тэги:  амнистия, колония, тюрьма, харьков, условия
 
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