Амнистия - 2020 в Украине: стали известны критерии освобождения

В 2020 году по амнистии могут освободить 1173 человека - на 1 апреля 2020 в учреждениях исполнения наказаний отбывали наказание 32 942 человека, т е каждый 10-й из проживающих в стране.
Основные критерии: незначительная общественная опасность деяний, тяжелая болезнь, значительный срок отбытого наказания.
На сайте Верховной Рады обнародован проект закона от 01.07.2020 №3765 «Об основаниях и круг лиц, к которым применяется амнистия в 2020 году», передает издание «Закон и Бизнес» .
Согласно законопроекту, действие амнистии предлагается распространить на категории осужденных, которые наиболее незащищенными и социально уязвимыми: на несовершеннолетних и женщин, а также мужчин, имеющих детей в возрасте до 16 лет или детей-инвалидов, к лицам с инвалидностью, больных туберкулезом, онкологические заболевания, лиц, достигших пенсионного возраста, участников боевых действий, лиц, защищали суверенитет и территориальную целостность Украины, принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и
обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, и тому подобное.
Основными критериями для применения амнистии, согласно данному проекту, являются:
- незначительная общественная опасность деяний, совершило лицо, которое отбывает наказание;
- объективные факторы (тяжелая болезнь, преклонный возраст и т.д.), существенно снижают опасность лиц, которых предлагается освободить от отбывания наказания;
- значительный срок отбытого осужденными лицами наказания на момент провозглашения амнистии.
«В случае принятия проекта Закона предварительно подлежат освобождению 1173 человек, которые по формальным признакам могут подпадать под его действие», - говорится в тексте законопроекта.
Документ также определяет категории осужденных, в отношении которых амнистия не применяется. Это, прежде всего, лица, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления, а также лица, совершившие преступления с использованием служебного положения (Коррупционные преступления).
Согласно документу, по состоянию на 1 апреля 2020 в учреждениях исполнения наказаний отбывали наказание 32 942 человека, т е каждый 10-й из проживающих..
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