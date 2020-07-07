07.07.2020 13:45
Фонд гос имущества пытается избавиться от общественных бань и магазинчиков в Харькове и пригородах
Все объекты выставлены на электронном аукционе ProZorro.
://www.spfu.gov.ua
Перечень объектов, выставленных на продажу:
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единый имущественный комплекс ГП "Орган по сертификации автоматизированных и автоматических систем управления и условий процесса перевозок на железнодорожном транспорте" на площади Фейербаха, 7 (аукцион состоится 3 августа)
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магазин площадью 540,2 кв. м. на ул. Заводской, 1, в пгт Солоницевка (аукцион состоится 16 июля)
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лифт на ул. Заводской, 1, в пгт Солоницевка (аукцион состоится 17 июля);
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нежилое здание магазина площадью 65,9 кв. м. на ул. Сморшки А.Д., 1, в с. Новая Тарасовка (аукцион состоится 10 июля)
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нежилое здание магазина площадью 66,0 кв. м. на ул. Мира, 9, в с. Николаевка (аукцион состоится 10 июля)
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пристроена здание магазина с подвалом площадью 260 кв. м. и складским помещением площадью 17,1 кв. м на ул. 1-го Мая, 10, в с. Ягодное (аукцион состоится 10 июля)
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прачечная площадью 149,1 кв. м на ул. Школьной, 2, в пгт Савинцы (аукцион состоится 15 июля)
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банно-прачечный комбинат на ул. Центральной, 5, в с. Огородное (аукцион состоится 17 июля);
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баня на ул. Школьной, 2, в пгт Савинцы (аукцион состоится 16 июля)
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баня площадью 132,3 кв. м. на ул. 40 лет Победы, двести двадцать шестой, в с. Староверовка (аукцион состоится 16 июля)
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газораспределительный пункт на ул. Деповская, 127, в г.. Люботин (аукцион состоится 20 июля).