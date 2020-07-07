Главная Новости Власть Фонд гос имущества пытается избавиться от общественных бань и магазинчиков в Харькове и пригородах
07.07.2020  13:45   

Фонд гос имущества пытается избавиться от общественных бань и магазинчиков в Харькове и пригородах

Все объекты выставлены на электронном аукционе ProZorro.


://www.spfu.gov.ua

Перечень объектов, выставленных на продажу:

  • единый имущественный комплекс ГП "Орган по сертификации автоматизированных и автоматических систем управления и условий процесса перевозок на железнодорожном транспорте" на площади Фейербаха, 7 (аукцион состоится 3 августа)
  • магазин площадью 540,2 кв. м. на ул. Заводской, 1, в пгт Солоницевка (аукцион состоится 16 июля)
  • лифт на ул. Заводской, 1, в пгт Солоницевка (аукцион состоится 17 июля);
  • нежилое здание магазина площадью 65,9 кв. м. на ул. Сморшки А.Д., 1, в с. Новая Тарасовка (аукцион состоится 10 июля)
  • нежилое здание магазина площадью 66,0 кв. м. на ул. Мира, 9, в с. Николаевка (аукцион состоится 10 июля)
  • пристроена здание магазина с подвалом площадью 260 кв. м. и складским помещением площадью 17,1 кв. м на ул. 1-го Мая, 10, в с. Ягодное (аукцион состоится 10 июля)
  • прачечная площадью 149,1 кв. м на ул. Школьной, 2, в пгт Савинцы (аукцион состоится 15 июля)
  • банно-прачечный комбинат на ул. Центральной, 5, в с. Огородное (аукцион состоится 17 июля);
  • баня на ул. Школьной, 2, в пгт Савинцы (аукцион состоится 16 июля)
  • баня площадью 132,3 кв. м. на ул. 40 лет Победы, двести двадцать шестой, в с. Староверовка (аукцион состоится 16 июля)
  • газораспределительный пункт на ул. Деповская, 127, в г.. Люботин (аукцион состоится 20 июля).
Источник:   ФГИ Украины
 Тэги:  приватизация, магазин, харьков, аукцион
 
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