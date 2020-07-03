03.07.2020 11:18

Дороге – быть: Геннадий Кернес поделился забавным роликом о строительстве пробивки на Салтовку

Мэр Харькова поделился видеороликом, которым его поздравили с днем рождения.



// Facebook

Видео городской голова опубликовал на своей странице в Facebook.



«Недавно у меня был день рождения. Знакомые it-шники поздравили меня забавным роликом о строительстве дороги, которая соединит Салтовку с центром Харькова.

Дороге - быть.

А роликом делюсь с вами», – написал мэр Харькова.