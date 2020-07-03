Главная Новости Власть Дороге – быть: Геннадий Кернес поделился забавным роликом о строительстве пробивки на Салтовку
03.07.2020  11:18   

Дороге – быть: Геннадий Кернес поделился забавным роликом о строительстве пробивки на Салтовку

Мэр Харькова поделился видеороликом, которым его поздравили с днем рождения.


// Facebook

Видео городской голова опубликовал на своей странице в Facebook.

«Недавно у меня был день рождения. Знакомые it-шники поздравили меня забавным роликом о строительстве дороги, которая соединит Салтовку с центром Харькова.

Дороге - быть.

А роликом делюсь с вами», – написал мэр Харькова.

 

Тэги:  кернес, дорога, пробивка, харьков, салтовка, роли
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
02.07 Власть Геннадий Кернес анонсировал новую платформу общения с харьковчанами для развития города 01.07 Власть Геннадий Кернес о выборах и амбициях: я люблю Харьков и хочу оставаться только в этом городе 01.07 Власть Геннадий Кернес о пробивке через Барабашово: Город должен развиваться, поэтому мы обязательно построим дорогу
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 