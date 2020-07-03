Дороге – быть: Геннадий Кернес поделился забавным роликом о строительстве пробивки на Салтовку

Мэр Харькова поделился видеороликом, которым его поздравили с днем рождения.
Видео городской голова опубликовал на своей странице в Facebook.
«Недавно у меня был день рождения. Знакомые it-шники поздравили меня забавным роликом о строительстве дороги, которая соединит Салтовку с центром Харькова.
Дороге - быть.
А роликом делюсь с вами», – написал мэр Харькова.
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