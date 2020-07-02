Главная Новости Власть Протест с коровами в Циркунах: председатель общины рассказал, кому раздали земли
02.07.2020  15:28   

Протест с коровами в Циркунах: председатель общины рассказал, кому раздали земли

2 июля под Циркуновский сельсоветом состоялся протест местных жителей, которые на акцию привели своих животных.


://slk.kh.ua/

Крестьяне выступали против передачи земли, которую они ранее использовали как пастбище, в частную собственность, передает Общественное. У сельсовета собралось около 20 жителей общины. С собой на акцию люди привели с десяток коров.

Как рассказал  председатель Циркуновской ОТГ Николай Сикаленко, эти земли имеют сельскохозяйственное назначение. Они расположены за пределами общины и ранее никому не принадлежали. Пастбище здесь было стихийным.

А после того, как община получила в распоряжение земли за пределами населенных пунктов, в сельсовет обратились местные жители и АТОвцы, которые написали соответствующие заявления на получение участков.

Решение о передаче земельных участков принимали сегодня на сессии. Его поддержали 15 депутатов еще 10 - воздержались.

- Всего людям передали около 30 гектаров. Две трети - это АТОвцы, - рассказал Николай Сикаленко.

Источник:   СК
 Тэги:  земля, протест, харьков, пригород, сессия
 
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