Протест с коровами в Циркунах: председатель общины рассказал, кому раздали земли

2 июля под Циркуновский сельсоветом состоялся протест местных жителей, которые на акцию привели своих животных.
Крестьяне выступали против передачи земли, которую они ранее использовали как пастбище, в частную собственность, передает Общественное. У сельсовета собралось около 20 жителей общины. С собой на акцию люди привели с десяток коров.
Как рассказал председатель Циркуновской ОТГ Николай Сикаленко, эти земли имеют сельскохозяйственное назначение. Они расположены за пределами общины и ранее никому не принадлежали. Пастбище здесь было стихийным.
А после того, как община получила в распоряжение земли за пределами населенных пунктов, в сельсовет обратились местные жители и АТОвцы, которые написали соответствующие заявления на получение участков.
Решение о передаче земельных участков принимали сегодня на сессии. Его поддержали 15 депутатов еще 10 - воздержались.
- Всего людям передали около 30 гектаров. Две трети - это АТОвцы, - рассказал Николай Сикаленко.
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