В Диканевской колонии прошел прокурорский прием (ФОТО)

Прием провел руководитель местной прокуратуры №5 Алексей Лесенко.
Руководитель местной прокуратуры №5 Алексей Лесенко провел личный прием граждан в Диканевской исправительной колонии № 12». Об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области.
Больше всего осужденных интересовали вопросы, связанные с судебными решениями при исполнении наказаний и в уголовных процессах, а также по организации и налаживания быта после освобождения.
Каждому осужденному, который намеревался обратиться к прокурору, руководителем местной прокуратуры предоставлены квалифицированные разъяснения и принято одно письменное обращение.
День не склоняет к возвышенным материям, зато выполнять обычную текущую работу сегодня вам будет значительно легче.
Утренние облака быстро исчезнут, и начиная с середины дня будет держаться ясная погода. Ночью небольшой кратковременный дождь. Днем кратковременный дождь, гроза; местами град и шквал, 15-20 м/с.
Праздник отмечается с 2017 года в «целях повышения информированности общественности об опасности столкновения с астероидами».
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