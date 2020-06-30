Главная Новости Власть В Диканевской колонии прошел прокурорский прием (ФОТО)
30.06.2020  13:31   

В Диканевской колонии прошел прокурорский прием (ФОТО)

Прием провел руководитель местной прокуратуры №5 Алексей Лесенко.


://khar.gp.gov.ua/

Руководитель местной прокуратуры №5 Алексей Лесенко провел личный прием граждан в Диканевской исправительной колонии № 12». Об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области.

Больше всего осужденных интересовали вопросы, связанные с судебными решениями при исполнении наказаний и в уголовных процессах, а также по организации и налаживания быта после освобождения.

Каждому осужденному, который намеревался обратиться к прокурору, руководителем местной прокуратуры предоставлены квалифицированные разъяснения и принято одно письменное обращение.

 

Источник:   Пресс-служба прокуратуры Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, проверка, харьков, колония, диканевка
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
30.06 Криминал и происшествия Прокуратура предупреждает: мошенники от ее имени вымогают деньги 28.06 Криминал и происшествия Прокуратура озвучила подробности стрельбы по отдыхающим 26.06 Криминал и происшествия Полковник-взяточник, бросивший деньги и ребенка во время погони, пойдет под суд
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 