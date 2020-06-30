30.06.2020 13:31

В Диканевской колонии прошел прокурорский прием (ФОТО)

Прием провел руководитель местной прокуратуры №5 Алексей Лесенко.



://khar.gp.gov.ua/

Руководитель местной прокуратуры №5 Алексей Лесенко провел личный прием граждан в Диканевской исправительной колонии № 12». Об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области.

Больше всего осужденных интересовали вопросы, связанные с судебными решениями при исполнении наказаний и в уголовных процессах, а также по организации и налаживания быта после освобождения.

Каждому осужденному, который намеревался обратиться к прокурору, руководителем местной прокуратуры предоставлены квалифицированные разъяснения и принято одно письменное обращение.