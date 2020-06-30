30.06.2020 11:25

Президент нагородив орденом харківського тренера

Президент України Володимир Зеленський нагородив головного тренера національної збірної України з синхронного плавання Світлану Саідову орденом княгині Ольги II ступеня.



// city.kharkov.ua

Про це повідомляється на офіційному сайті Президента.



Також державними нагородами до Дня Конституції відзначені державні та громадські діячі, представники науки, культури і спорту.



Зазначимо, що команда, яку тренує почесний громадянин Харківської області Світлана Саідова, ставала переможцем на різних світових змаганнях. Зокрема, в 2019 році харківські синхроністки стали чемпіонками світу у Південній Кореї, а в березні 2020 року завоювали сім золотих медалей на Світовій серії з синхронного плавання у Франції.