Президент нагородив орденом харківського тренера

Президент України Володимир Зеленський нагородив головного тренера національної збірної України з синхронного плавання Світлану Саідову орденом княгині Ольги II ступеня.
Про це повідомляється на офіційному сайті Президента.
Також державними нагородами до Дня Конституції відзначені державні та громадські діячі, представники науки, культури і спорту.
Зазначимо, що команда, яку тренує почесний громадянин Харківської області Світлана Саідова, ставала переможцем на різних світових змаганнях. Зокрема, в 2019 році харківські синхроністки стали чемпіонками світу у Південній Кореї, а в березні 2020 року завоювали сім золотих медалей на Світовій серії з синхронного плавання у Франції.
День не склоняет к возвышенным материям, зато выполнять обычную текущую работу сегодня вам будет значительно легче.
Утренние облака быстро исчезнут, и начиная с середины дня будет держаться ясная погода. Ночью небольшой кратковременный дождь. Днем кратковременный дождь, гроза; местами град и шквал, 15-20 м/с.
Праздник отмечается с 2017 года в «целях повышения информированности общественности об опасности столкновения с астероидами».
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