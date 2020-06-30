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30.06.2020  11:25   

Президент нагородив орденом харківського тренера

Президент України Володимир Зеленський нагородив головного тренера національної збірної України з синхронного плавання Світлану Саідову орденом княгині Ольги II ступеня.


// city.kharkov.ua

Про це повідомляється на офіційному сайті Президента.

Також державними нагородами до Дня Конституції відзначені державні та громадські діячі, представники науки, культури і спорту.

Зазначимо, що команда, яку тренує почесний громадянин Харківської області Світлана Саідова, ставала переможцем на різних світових змаганнях. Зокрема, в 2019 році харківські синхроністки стали чемпіонками світу у Південній Кореї, а в березні 2020 року завоювали сім золотих медалей на Світовій серії з синхронного плавання у Франції.

Источник:   ХМР
 Тэги:  награждение, президент, харьков
 
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