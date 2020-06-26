Главная Новости Власть С понедельника ожидается восстановление работы всех автомобильных пунктов пропуска на границе с Венгрией
26.06.2020  09:01   

С понедельника ожидается восстановление работы всех автомобильных пунктов пропуска на границе с Венгрией

Венгерские коллеги проинформировали Госпогранслужбу Украины о готовности возобновить работу всех пунктов пропуска для автомобильного сообщения на границе с Украиной.


// ГПСУ

В частности с 1:00 понедельника, 29 июня, планируется восстановление работы четырех пунктов пропуска в Закарпатской области: «Вилок - Тисабеч» (Виноградовский район), «Лужники - Берегшурань», «Косино - Барабаш» и «Звонково - Лонья» (Береговский район ).

Сегодня на украинском-венгерской границе функционирует автомобильный пункт пропуска «Чоп (Тиса) - Захонь» (Ужгородский район).

Напомним, что Правительство Украины приняло решение о возобновлении работы всех пунктов пропуска на границе со странами ЕС и Молдовой еще 20 мая 2020 года.

Источник:   ГПСУ
 Тэги:  карантин, пункт пропуска, граница, украина, венгрия
 
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