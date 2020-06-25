Кинотеатры в Харькове заработают со 2 июля

Правительство разрешило работу кинотеатров со 2 июля.
Кабинет Министров Украины поддержал инициативу Министерства здравоохранения и внес изменения в постановление, которым регламентируется карантин.
В частности, предусматривается запрет работы кинотеатров до 1 июля, а с 2 июля - разрешение на их работу, но наполненностью не более 50 процентов.
«Мы внедряем запрет на работу кинотеатров до 1 июля 2020 года, то есть, возможность их работы со 2 июля, но с четкими условиями, наполненностью не более 50%», - сказал министр здравоохранения Максим Степанов.
Напомним, кинотеатры в Харькове не работают с 12 марта после введения карантина в Украине в связи с угрозой COVID-19.
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