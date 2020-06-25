25.06.2020 17:12

Кинотеатры в Харькове заработают со 2 июля

Правительство разрешило работу кинотеатров со 2 июля.



// УНИАН

Кабинет Министров Украины поддержал инициативу Министерства здравоохранения и внес изменения в постановление, которым регламентируется карантин.

В частности, предусматривается запрет работы кинотеатров до 1 июля, а с 2 июля - разрешение на их работу, но наполненностью не более 50 процентов.

«Мы внедряем запрет на работу кинотеатров до 1 июля 2020 года, то есть, возможность их работы со 2 июля, но с четкими условиями, наполненностью не более 50%», - сказал министр здравоохранения Максим Степанов.



Напомним, кинотеатры в Харькове не работают с 12 марта после введения карантина в Украине в связи с угрозой COVID-19.