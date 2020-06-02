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02.06.2020  15:12   

Геннадий Кернес рассказал о новых троллейбусных маршрутах (ФОТО)

В разработке находятся семь маршрутов для троллейбусов с запасом хода.


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Мэр Харькова Геннадий Кернес опубликовал пост на своей странице в Телеграмм, посвященный грядущему развитию городской транспортной сети.
 
"Мы продолжаем развивать транспортную инфраструктуру города. Еще зимой на сессии городского совета были выделены деньги на закупку современных троллейбусов с запасом хода. Это те, который могут ехать минимум 20 километров без контакта с электрической сетью. 
 
В связи с этим я и моя команда разработали семь маршрутов, на которые мы уже до конца года в тестовом режиме выведем эти троллейбусы. Все эти маршруты пока предварительны, но я хочу ознакомить вас с ними. 
 
Мы планируем, что один из маршрутов свяжет Пятихатки и пл. Свободы, причем от улицы Академика Проскуры по Белгородскому шоссе до Пятихаток и обратно троллейбус будет идти на запасе хода.     
 
По такому же принципу мы планируем связать Северную Салтовку-5 с Восточной Салтовкой. А также мы запланировали следующие маршруты: Железнодорожная станция «Рогань» – метро «Индустриальная», микрорайон «Горизонт» - метро «Индустриальная», поселок Жихарь от улицы Кутаисской до разворотного круга на улице Университетской, и от 4-й Неотложки через ул. Отакара Яроша до Госпрома.
 
Повторяю, что это не окончательные маршруты, в процессе обкатки новых троллейбусов они могут быть скорректированы. 
 
Любить Харьков – работать для людей. 
 
Мое желание - сделать транспортную инфраструктуру Харькова современной и удобной для горожан".

Тэги:  кернес, новые маршруты троллейбусов, харьков
 
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