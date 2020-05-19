19.05.2020 10:52

Харьковчанам разрешат обналичивать деньги с карточек в кассах супермаркетов уже летом

Национальный банк усовершенствовал порядок осуществления и учета операций по получению наличных денег из касс предприятий торговли, общественного питания и услуг, применяют РРО, но об увеличении комиссии за расчеты умолчал.



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«С 1 августа 2020 держателям электронных платежных средств (например, платежных карт) станет проще получать наличные из касс предприятий торговли, общественного питания и услуг, применяют регистраторы расчетных операций (с соответствующей регистрацией)», - сообщает регулятор .



Для этого Национальный банк усовершенствовал порядок осуществления и учета этих операций.



«Услуга будет способствовать уменьшению тенизации экономики, дальнейшему развитию безналичного сегмента и росту финансовой инклюзии граждан в целом», - отмечает НБУ.



Национальный банк предусмотрел также применение субъектами хозяйствования наряду с бумажными электронных расчетных документов и электронных фискальных отчетных чеков.



Постановление НБУот 7 мая вступает в силу с 25 мая 2020 года, через 10 дней после его официального опубликования.



Кроме того, Национальный банк расширил возможности субъектов хозяйствования относительно осуществления операций по переводу наличных в национальной валюте через финансовые учреждения, которые получили лицензию Национального банка на осуществление таких операций. Соответствующая норма заработает с 1 июля 2020 года.