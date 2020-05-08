08.05.2020 17:12

Геннадий Кернес: Мы проведем праздничную трансляцию, посвященную 75-й годовщине Великой Победы

Мэр Харькова сообщил о запуске своего youtube-канала.



//city.kharkov.ua

Мэр Харькова Геннадий Кернес опубликовал пост на своей странице в соцсети Телеграмм:

"Уважаемые харьковчане!

Время вынужденной самоизоляции стало для многих не только серьезным испытанием, но и возможностью развить свои познания и навыки в мире он-лайна. Я не стал исключением. Завтра я запускаю свой youtube-канал

Я не случайно запускаю его в День Великой Победы. Карантин существенно повлиял на наши планы празднования этого дня. Вы знаете, что я стал инициатором акции «Полк Победы» - уверен, завтра многие из вас в 12 часов выйдут на балконы с портретами своих героических отцов, дедов, прадедов и родственников. В поддержку этой акции с самого утра по Харькову будут ездить машины военных лет и будет звучать музыка времен войны.

Завтра же от имени всех харьковчан я посажу 10 дубов в саду Шевченко – в память о тех, кто не вернулся с фронтов.

Так же я и моя команда подготовили новый он-лайн формат нашего великого праздника. Следующим утром в 10 часов на моем youtube-канале мы запустим праздничную трансляцию, посвященную 9-му мая – 75-й годовщине Великой Победы".