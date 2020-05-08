Главная Новости Власть Геннадий Кернес: Мы проведем праздничную трансляцию, посвященную 75-й годовщине Великой Победы
08.05.2020  17:12   

Геннадий Кернес: Мы проведем праздничную трансляцию, посвященную 75-й годовщине Великой Победы

Мэр Харькова сообщил о запуске своего youtube-канала.


//city.kharkov.ua
Мэр Харькова Геннадий Кернес опубликовал пост на своей странице в соцсети Телеграмм:   
 
"Уважаемые харьковчане!
 
Время вынужденной самоизоляции стало для многих не только серьезным испытанием, но и возможностью развить свои познания и навыки в мире он-лайна. Я не стал исключением. Завтра я запускаю свой youtube-канал.
 
Я не случайно запускаю его в День Великой Победы. Карантин существенно повлиял на наши планы празднования этого дня. Вы знаете, что я стал инициатором акции «Полк Победы» - уверен, завтра многие из вас в 12 часов выйдут на балконы с портретами своих героических отцов, дедов, прадедов и родственников. В поддержку этой акции с самого утра по Харькову будут ездить машины военных лет и будет звучать музыка времен войны.  
 
Завтра же от имени всех харьковчан я посажу 10 дубов в саду Шевченко – в память о тех, кто не вернулся с фронтов.
 
Так же я и моя команда подготовили новый он-лайн формат нашего великого праздника. Следующим утром в 10 часов на моем youtube-канале мы запустим праздничную трансляцию, посвященную 9-му мая – 75-й годовщине Великой Победы".
Тэги:  кернес, youtube-канал, харьков, день победы
 
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