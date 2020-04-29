29.04.2020 15:42

В Харькове два месяца «среди своих» искали замену умершей судье

Председателем Харьковского апелляционного суда избрана Елена Грошева.



://hra.court.gov.ua

Как сообщили в пресс-службе Харьковского апелляционного суда, сегодня, 29 апреля, в Харьковском апелляционном суде состоялось общее собрание судей, повесткой дня которых был вопрос избрания председателя судебного учреждения.

"Коллектив судей во время собрания путем тайного голосования на альтернативной основе избрал председателем суда Елену Грошев", - отметили в суде ..

Справка. Елена Грошева судейскую карьеру начала в 1993 году в должности судьи Орджоникидзевского районного суда города Харькова. В суде апелляционной инстанции осуществляет правосудие, начиная с 2002 года.

С 2011 года занимает руководящие должности в суде апелляционной инстанции.

Как сообщалось ранее, предыдущая руководитель Харьковского апелляционного суда Антонина Колтунова умерла в феврале 2020 .