09.04.2020 14:36

В Кабмине диетологи просчитали продовольственную безопасность граждан в калориях, а не гривнах

В Минэкономразвития озвучили уровень продовольственной безопасности Украины



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Украина способна полностью обеспечить себя всеми социально значимыми продуктами питания, оставаясь при этом экспортером аграрной продукции. Об этом сообщили в Министерстве экономического развития, торговли и сельского хозяйства.

"Наша страна является мировым лидером в экспорте подсолнечного масла, занимает ведущие экспортные позиции в поставках пшеницы, кукурузы, ячменя, сои, меда, курятины, яиц, масла сливочного, томатной пасты и др.

Украина практически полностью обеспечивает свои потребности в продовольствии, что позволяет гарантировать физическую доступность для населения продуктов питания в энергетической оценке 2 706 килокалорий на одного человека в сутки (при предельном критерии 2 500 ккал) ", - сообщили в министерстве.

За счет собственного производства потребность внутреннего рынка в основных продуктах питания обеспечивается в пределах 90-100%, что соответствует оптимистическому уровню продовольственной безопасности рекомендованными ФАО, и позволяет формировать мощную базу для аграрного экспорта, отмечают в ведомстве.

При этом рацион питания населения не ограничен ресурсами внутреннего рынка, и на национальный рынок допускается до 30% (предельный показатель индикатора имортозалежности) импортной продукции. Наиболее уязвимыми позиции, с точки зрения импортозависимости, остаются рыба и рыбопродукты - почти 70% (доля импорта в общем потреблении) и плоды, ягоды и виноград (почти 36%).

Но вместе с тем, нет оснований для беспокойства, уверяют в министерстве. Ситуация на внутреннем рынке является контролируемой и стабильной, торговые сети обеспечены продукцией и имеют достаточное количество товарных остатков на складах для обеспечения потребительского спроса в случае его увеличения.

"Сейчас COVID-19 не вызывает напряжения по обеспечению продовольственной безопасности, несмотря на сообщения о ажиотаж в сетях внутренней торговли", - констатируют там.

Напомним, продовольственной безопасности стран называют главной проблемой в мире после кризиса здравоохранения. В ООН не исключают усиление голода и роста цен на продукты из-за сбоев торговых цепей.