06.04.2020 18:39

Геннадій Кернес: У Харкові є кошти на захист городян від коронавірусу

Завтра почнеться безкоштовна видача захисних масок харків'янам, місто планує придбати ще 2 млн засобів індивідуального захисту.



//city.kharkov.ua

Про це сьогодні, 6 квітня, повідомив на своїй сторінці у «Facebook» Харківський міський голова Геннадій Кернес.

Мер зазначив, що видача здійснюватиметься двома способами: 750 тис. масок - через школи та дитсадки (їх отримають батьки для дітей і кожного члена сім'ї) і ще 100 тис. будуть роздані через терцентри соціального захисту. Решту 150 тис. масок передадуть медикам.

«Ми розуміємо потреби Харкова в умовах карантину і домовляємося про постачання ще 2 мільйонів масок. Крім того, замовили засоби захисту для лікарів - окуляри, рукавички, бахіли, захисні костюми, в тому числі для реанімаційних відділень. В процесі - придбання 50 апаратів штучної вентиляції легенів, на які Олександр Ярославський виділив 1 мільйон 150 тисяч доларів. Міська рада також профінансувала придбання 20 апаратів штучної вентиляції легенів», - зазначив Геннадій Кернес.

Він також повідомив, що за бюджетні кошти для Харкова будуть придбані 9 спеціальних автомобілів, за допомогою яких оперативні бригади медиків зможуть проводити тестування населення в різних районах міста.

Триває допомога продуктовими та лікарськими наборами для ветеранів, дітей війни, інвалідів, багатодітних сімей.

«Кошти на все, що потрібно для захисту городян від коронавірусу, в Харкові є. Карантин триває, харків'яни - одна сім'я. Нам потрібно бути спокійними і дисциплінованими, щоб пройти це випробування. І ми його пройдемо», - підкреслив Геннадій Кернес.