03.04.2020 11:59

Гречка попала в товары под запретом для пересечения границы на Харьковщине в обе стороны

Россия запретила экспорт гречки ранее, а Кабинет министров Украины с апреля ввел запрет экспорта гречки до 1 июля.



Фото: rbc.ua

Об этом говорится в постановлении Кабмина.

Без экспорта

«Так, постановлением вводится временный — до 1 июля 2020 года — режим лицензирования и квотирования экспорта гречки и зерна гречихи лущеного (без плодовой оболочки)», — говорится в сообщении Минэкономторговли.

В частности, установлено нулевой объем квоты для указанных товаров.

Причина запрета

Как пояснили в министерстве, запрет на экспорт гречки является временной мерой, необходимой для защиты внутреннего рынка.

В Минэкономики отметили, что свои границы для экспорта гречки временно закрыли Беларусь, Россия и Казахстан.

«Сейчас ситуация на украинском рынке является стабильной. Правительство все время состоит в диалоге с производителями и ритейлерами. Украина будет вести переговоры с главными странами-производителями по снятию запретов с целью поддержания международной продовольственной безопасности и восстановления нормальных условий международной торговли», — отметили в министерстве.

Также министерство призывает украинские аграрные предприятия увеличивать посевные площади под гречихой.

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