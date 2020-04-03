Гречка попала в товары под запретом для пересечения границы на Харьковщине в обе стороны

Россия запретила экспорт гречки ранее, а Кабинет министров Украины с апреля ввел запрет экспорта гречки до 1 июля.
Об этом говорится в постановлении Кабмина.
«Так, постановлением вводится временный — до 1 июля 2020 года — режим лицензирования и квотирования экспорта гречки и зерна гречихи лущеного (без плодовой оболочки)», — говорится в сообщении Минэкономторговли.
В частности, установлено нулевой объем квоты для указанных товаров.
Как пояснили в министерстве, запрет на экспорт гречки является временной мерой, необходимой для защиты внутреннего рынка.
В Минэкономики отметили, что свои границы для экспорта гречки временно закрыли Беларусь, Россия и Казахстан.
«Сейчас ситуация на украинском рынке является стабильной. Правительство все время состоит в диалоге с производителями и ритейлерами. Украина будет вести переговоры с главными странами-производителями по снятию запретов с целью поддержания международной продовольственной безопасности и восстановления нормальных условий международной торговли», — отметили в министерстве.
Также министерство призывает украинские аграрные предприятия увеличивать посевные площади под гречихой.
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