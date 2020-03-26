26.03.2020 11:06

У Харкові дезінфікують під'їзди і зупинки

Дезінфекцію під'їздів, зупинок, тротуарів і вулиць проводитимуть у Харкові під час карантину.



://city.kharkov.ua

Про це сьогодні, 26 березня, на засіданні Міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій повідомив перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов.



Він зазначив, що роботи планують розпочати вже завтра. «Починаємо обробку під'їздів, вхідних груп, тротуарів, вулиць та зупиночних павільйонів. Наземний транспорт, який перевозить пасажирів, дезінфікується постійно. Реагенти, які повинні будуть використовуватися для дезінфекції, надходять», - повідомив Ігор Терехов.



Перший віце-мер також зазначив, що завдяки підтримці комерційних структур місту вдалося зібрати понад 2 млн дол. на боротьбу з коронавірусом, і частину цих коштів передали Нацполіціі. Також необхідні кошти виділяються з міського бюджета.



Ігорь Терехов зазначив, що незабаром Харків отримає мільйон захисних масок. «Отримуємо дуже багато всього - засобів захисту, дезінфекції, апарати штучної вентиляції легенів тощо», - підкреслив перший віце-мер.



Зазначимо, що позачергове засідання Міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій пройшло у зв'язку з продовженням в Україні карантинних заходів до 24 квітня.



Нагадаємо, що у понеділок харківські лікарні отримали нові апарати штучної вентиляції легенів, а вчора 14 харківським лікарням передали нові апарати ультразвукової діагностики.