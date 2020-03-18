18.03.2020 17:22

Зеленский подписал закон о поддержке бизнеса во время карантина

Президент утвердил четыре законопроекта, которые Рада приняла во время заседания, созванного из-за коронавируса.



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Президент Владимир Зеленский подписал законопроекты, которые Верховная Рада приняла 17 марта во время внеочередного заседания, созванного из-за распространения коронавируса. Согласно информации на официальном сайте парламента, президент утвердил документы 18 марта.

Так, Зеленский подписал закон № 3219 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)". Кроме прочего, закон предусматривает штрафы за нарушение санитарных норм, введенных в рамах карантинного режима. Если нарушение условий обсервации станет причиной заражения других лиц, то документ предусматривает уголовную ответственность и наказание в виде штрафа, ограничения или лишения свободы. Если же инфицирование станет причиной гибели этих людей - наказание составит от 5 до 8 лет заключения.

Также президент утвердил законопроект №2538 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на повышение доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, которые закупаются лицом, уполномоченным на осуществление закупок в сфере здравоохранения".

Согласно закону, Минздрав становится главным распорядителем бюджетных средств, выделенных на закупку медицинских товаров. Закупочная организация будет получать эти средства в рамках программ, определенных как стратегические. Договор о закупке организация составляет от своего имени. Также закупочная организация становится собственником лекарственных средств и других медицинских товаров и организовывать получение соответствующих товаров конечными потребителями - лечебно-профилактическими учреждениями.

Еще одним подписанным документом стал законопроект №2539 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно повышения доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, которые закупаются за средства государственного бюджета, и создание условий для закупок в сфере здравоохранения за средства государственного бюджета". В частности, закон предусматривает освобождение от налогообложения НДС операции по ввозу на таможенную территорию Украины и поставки на этой территории медицинских товаров, которые будут закупаться Закупочной организацией за счет средств государственного бюджета.

Также Зеленский подписал законопроект №3220 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законов Украины относительно поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения короновірусної болезни (COVID-19)". Закон снижает налоговую нагрузку на малый и средний бизнес в условиях карантина.