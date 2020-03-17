17.03.2020 19:24

Ігор Терехов: Я хочу, щоб СБУ перевірила цю інформацію

Міськрада перевіряє інформацію про несанкціоноване втручання «Барабашово» у систему водопостачання.



//city.kharkov.ua

Служба безпеки України повинна перевірити інформацію про несанкціоноване втручання ТЦ «Барабашово» у систему водопостачання міста Харкова.

Про це перший віце-мер Харкова Ігор Терехов повідомив сьогодні, 17 березня, на засіданні Міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Він доручив підготувати відповідного листа до Головного управління СБУ в Харківській області.

«На комунальному підприємстві «Харківводоканал» встановили, що з боку «Барабашово» є несанкціонований доступ у міську систему водопостачання. Забезпечення водою Харкова - це стратегічне питання, тому я хочу, щоб СБУ перевірила цю інформацію. Це просто неприпустимо, тим більше, коли в місті організовані карантинні заходи у зв'язку з епідемією коронавірусу в світі», - зазначив Ігор Терехов.