Президент Украины ввел харьковчанку в состав СНБО

Ирина Венедиктова с 13 марта введена в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Соответствующий указ президента от 13 марта №80 / 2020 опубликован на сайте главы государства.
"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Венедиктову Ирину Валентиновну - временно исполняющего обязанности директора Государственного бюро расследований", - говорится в документе.
Также в состав СНБО введены министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, министр обороны Андрей Таран, министр финансов Игорь Уманский, премьер-министр Денис Шмыгаль.
Также документом утвержден в персональном составе Совета вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко.
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