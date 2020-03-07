07.03.2020 13:08

Полиция готовится охранять женский марш

Ожидается, что в марше за гендерное равенство примут участие до 1000 граждан.



// РЕДПОСТ

8 марта с 14:00 до 15:00 в центре города будет проходить шествие граждан «Марш женской солидарности». Участники мероприятия пройдут от площади Свободы по улице Сумской до площади Конституции.

В заявке организаторов марша укказано около тысячи участников.



Около 300 правоохранителей будут сопровождать шествие, еще 200 - обеспечивать правопорядок по маршруту следования участников мероприятия.



Полиция призывает граждан не нарушать общественный порядок и соблюдать закон.