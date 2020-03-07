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07.03.2020  13:08   

Полиция готовится охранять женский марш

Ожидается, что в марше за гендерное равенство примут участие до 1000 граждан.


// РЕДПОСТ

8 марта с 14:00 до 15:00 в центре города будет проходить шествие граждан «Марш женской солидарности». Участники мероприятия пройдут от площади Свободы по улице Сумской до площади Конституции.

В заявке организаторов марша укказано около тысячи участников.

Около 300 правоохранителей будут сопровождать шествие, еще 200 - обеспечивать правопорядок по маршруту следования участников мероприятия.

Полиция призывает граждан не нарушать общественный порядок и соблюдать закон.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  охрана, полиция, харьков, новый год
 
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