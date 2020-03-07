Полиция готовится охранять женский марш

Ожидается, что в марше за гендерное равенство примут участие до 1000 граждан.
8 марта с 14:00 до 15:00 в центре города будет проходить шествие граждан «Марш женской солидарности». Участники мероприятия пройдут от площади Свободы по улице Сумской до площади Конституции.
В заявке организаторов марша укказано около тысячи участников.
Около 300 правоохранителей будут сопровождать шествие, еще 200 - обеспечивать правопорядок по маршруту следования участников мероприятия.
Полиция призывает граждан не нарушать общественный порядок и соблюдать закон.
Звезды советуют в важных вопросах, в том числе в любовных и финансовых, быть начеку, стараясь разглядеть «второе дно» в словах и поступках окружающих.
Весна продолжается: синоптики обещают теплые, пусть и не всегда солнечные выходные.
В высокосный год 7 марта отмечали Поликарпов день, который также назывался Кислые девки.
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