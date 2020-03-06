8 марта в центре Харькова пройдет Марш женской солидарности

В этом году Марш женской солидарности состоится в пятый раз и пройдет под лозунгом «Жінка на часі».
Шествие начнется 8 марта в 14:00 от станции метро «Университет». Участниці пройдут по Сумскй в сторону площаи УКонституции.
«Марш женской солидарности - наиболее видимое событие в поддержку женщин в Харькове. В этот день женщины выходят на улицы города, чтобы вдохновить, поддержать и поощрить друг друга к борьбе за свои права, права других и тех, кто лишены голоса», – сообщили организаторы Марша, Харьковское женское объединение «Сфера».
На время проведения Марша женской солидарности движение по улице Сумской частично запретят.
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