06.03.2020 14:32

8 марта в центре Харькова пройдет Марш женской солидарности

В этом году Марш женской солидарности состоится в пятый раз и пройдет под лозунгом «Жінка на часі».



// РЕДПОСТ

Шествие начнется 8 марта в 14:00 от станции метро «Университет». Участниці пройдут по Сумскй в сторону площаи УКонституции.



«Марш женской солидарности - наиболее видимое событие в поддержку женщин в Харькове. В этот день женщины выходят на улицы города, чтобы вдохновить, поддержать и поощрить друг друга к борьбе за свои права, права других и тех, кто лишены голоса», – сообщили организаторы Марша, Харьковское женское объединение «Сфера».



На время проведения Марша женской солидарности движение по улице Сумской частично запретят.