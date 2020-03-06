06.03.2020 12:52

У неділю в центрі буде частково заборонено рух транспорту

Рух транспорту по вул. Сумській, на ділянці від пл. Свободи до пл. Конституції, буде заборонено з 14:00 8 березня на час проведення мирної ходи.



://city.kharkov.ua

Як повідомили в Департаменті інфраструктури, мирну ходу по вул. Сумській проведе ГО «Харківське жіноче об'єднання «Сфера».



На цей період низка автобусів змінять маршрути і здійснюватимуть об'їзд закритої ділянки наступним чином:



- автобуси №20е, 217е: вул. Університетська - узвіз Соборності - вул. Клочківська - узвіз Клочківській - пл. Свободи - пр. Науки і далі за маршрутом;



- автобуси №78е, 202е: вул. Мечникова - вул. Пушкінська - вул. Ярослава Мудрого - вул. Сумська і далі за маршрутом;



- автобус №119е: вул. Вернадського - пров. Подільський - пл. Павлівська - вул. Клочківська - узвіз Клочківській - пл. Свободи - пр. Науки і далі за маршрутом.



Також з 14:00 до 16:00 8 березня буде заборонено рух тролейбусів по вул. Сумській, на ділянці від пр. Незалежності до пл. Конституції.