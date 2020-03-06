У неділю в центрі буде частково заборонено рух транспорту

Рух транспорту по вул. Сумській, на ділянці від пл. Свободи до пл. Конституції, буде заборонено з 14:00 8 березня на час проведення мирної ходи.
Як повідомили в Департаменті інфраструктури, мирну ходу по вул. Сумській проведе ГО «Харківське жіноче об'єднання «Сфера».
На цей період низка автобусів змінять маршрути і здійснюватимуть об'їзд закритої ділянки наступним чином:
- автобуси №20е, 217е: вул. Університетська - узвіз Соборності - вул. Клочківська - узвіз Клочківській - пл. Свободи - пр. Науки і далі за маршрутом;
- автобуси №78е, 202е: вул. Мечникова - вул. Пушкінська - вул. Ярослава Мудрого - вул. Сумська і далі за маршрутом;
- автобус №119е: вул. Вернадського - пров. Подільський - пл. Павлівська - вул. Клочківська - узвіз Клочківській - пл. Свободи - пр. Науки і далі за маршрутом.
Також з 14:00 до 16:00 8 березня буде заборонено рух тролейбусів по вул. Сумській, на ділянці від пр. Незалежності до пл. Конституції.
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