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26.02.2020  13:03   

Геннадій Кернес прокоментував будівництво нової дороги на Салтівку

Дорога, що з'єднує вулицю Шевченка і проспект Ювілейний, поліпшить транспортну доступність.


://city.kharkov.ua

Про це сьогодні, 26 лютого, на сесії міської ради заявив Харківський міський голова Геннадій Кернес. Він зазначив, що дорога пролягає через місця самовільного будівництва на ринку «Барабашово». З підприємцями, які там працюють, неоднакратно зустрічалися мер і представники міської ради, які дали їм докладні роз'яснення.

Міський голова зазначив, що керівництво ринку створило некомфортні умови для працівників та відвідувачів: він забудований, там складно проїхати і трапляються пожежі.

«Тому я вважаю, що ми робимо правильно, що готуємося до початку робіт на цьому напрямку. Дорога буде побудована, принесе велику користь городянам і гостям міста», - підкреслив міський голова.

Геннадій Кернес попросив представників концерну «АВЕК» діяти в рамках законодавства. Він ще раз нагадав, що раніше керівництво концерну зверталося до міської ради з проханням побудувати цю дорогу і заборгувало харківській громаді кошти за оренду землі.

«Ви програли нам суди, згідно з якими заборгували гроші перед містом, які ви не платите за оренду землі. Це поки 7 млн ​​грн, а позовів у нас на більш ніж 40 мільйонів», - зазначив Геннадій Кернес.

Нагадаємо, що дорога, яка з'єднує вулицю Шевченка і проспект Ювілейний, була зарезервована в Генеральному плані Харкова ще в 1953 році. Ця ж дорога була внесена в Генеральні плани розвитку Харкова в 1986, 2004, 2013 і 2019 роках. Також з проханням побудувати цю дорогу в жовтні 1997 року до Харківської міської ради звертався і президент концерну «АВЕК» Олександр Фельдман.

Источник:   ХГС
 Тэги:  дорога, салтовка, харьков, авэк, барабашово
 
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