Геннадій Кернес прокоментував будівництво нової дороги на Салтівку

Дорога, що з'єднує вулицю Шевченка і проспект Ювілейний, поліпшить транспортну доступність.
Про це сьогодні, 26 лютого, на сесії міської ради заявив Харківський міський голова Геннадій Кернес. Він зазначив, що дорога пролягає через місця самовільного будівництва на ринку «Барабашово». З підприємцями, які там працюють, неоднакратно зустрічалися мер і представники міської ради, які дали їм докладні роз'яснення.
Міський голова зазначив, що керівництво ринку створило некомфортні умови для працівників та відвідувачів: він забудований, там складно проїхати і трапляються пожежі.
«Тому я вважаю, що ми робимо правильно, що готуємося до початку робіт на цьому напрямку. Дорога буде побудована, принесе велику користь городянам і гостям міста», - підкреслив міський голова.
Геннадій Кернес попросив представників концерну «АВЕК» діяти в рамках законодавства. Він ще раз нагадав, що раніше керівництво концерну зверталося до міської ради з проханням побудувати цю дорогу і заборгувало харківській громаді кошти за оренду землі.
«Ви програли нам суди, згідно з якими заборгували гроші перед містом, які ви не платите за оренду землі. Це поки 7 млн грн, а позовів у нас на більш ніж 40 мільйонів», - зазначив Геннадій Кернес.
Нагадаємо, що дорога, яка з'єднує вулицю Шевченка і проспект Ювілейний, була зарезервована в Генеральному плані Харкова ще в 1953 році. Ця ж дорога була внесена в Генеральні плани розвитку Харкова в 1986, 2004, 2013 і 2019 роках. Також з проханням побудувати цю дорогу в жовтні 1997 року до Харківської міської ради звертався і президент концерну «АВЕК» Олександр Фельдман.
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