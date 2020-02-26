26.02.2020 13:03

Геннадій Кернес прокоментував будівництво нової дороги на Салтівку

Дорога, що з'єднує вулицю Шевченка і проспект Ювілейний, поліпшить транспортну доступність.



://city.kharkov.ua

Про це сьогодні, 26 лютого, на сесії міської ради заявив Харківський міський голова Геннадій Кернес. Він зазначив, що дорога пролягає через місця самовільного будівництва на ринку «Барабашово». З підприємцями, які там працюють, неоднакратно зустрічалися мер і представники міської ради, які дали їм докладні роз'яснення.



Міський голова зазначив, що керівництво ринку створило некомфортні умови для працівників та відвідувачів: він забудований, там складно проїхати і трапляються пожежі.



«Тому я вважаю, що ми робимо правильно, що готуємося до початку робіт на цьому напрямку. Дорога буде побудована, принесе велику користь городянам і гостям міста», - підкреслив міський голова.



Геннадій Кернес попросив представників концерну «АВЕК» діяти в рамках законодавства. Він ще раз нагадав, що раніше керівництво концерну зверталося до міської ради з проханням побудувати цю дорогу і заборгувало харківській громаді кошти за оренду землі.



«Ви програли нам суди, згідно з якими заборгували гроші перед містом, які ви не платите за оренду землі. Це поки 7 млн ​​грн, а позовів у нас на більш ніж 40 мільйонів», - зазначив Геннадій Кернес.



Нагадаємо, що дорога, яка з'єднує вулицю Шевченка і проспект Ювілейний, була зарезервована в Генеральному плані Харкова ще в 1953 році. Ця ж дорога була внесена в Генеральні плани розвитку Харкова в 1986, 2004, 2013 і 2019 роках. Також з проханням побудувати цю дорогу в жовтні 1997 року до Харківської міської ради звертався і президент концерну «АВЕК» Олександр Фельдман.