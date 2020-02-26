26.02.2020 11:39

У Харкові спростили умови житлової програми для працівників бюджетної сфери

Безвідсоткові кредити в рамках Міської програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2025 роки тепер можуть отримати працівники бюджетних установ, що мають стаж роботи не менше 3-х років.



://city.kharkov.ua

Таке рішення було ухвалене 26 лютого на сесії Харківської міської ради.



Як зазначили у Департаменті економіки та комунального майна, раніше відсоткова ставка з кредитування в рамках програми була встановлена відповідно до стажу кандидата і становила від 0% річних при стажі роботи понад 20 років до 5% при стажі роботи менше 10 років. Тепер безвідсотковий кредит можуть отримати учасники програми, які відпрацювали в бюджетній організації не менше трьох років. Зміна стосується працівників бюджетних установ, науково-педагогічного складу вищих навчальних закладів і співробітників комунальних підприємств.



Нагадаємо, щоб стати учасником Міської цільової програми будівництва (придбання) доступного житла, необхідно перебувати на квартирному обліку і відповідати критеріям фінансового стану програми. Міська програма доступного житла складається з декількох напрямків: надання бюджетної підтримки в розмірі 50% на будівництво житла; пільгове кредитування учасників бойових дій в зоні проведення АТО, ООС, внутрішньо переміщених осіб; пільгове кредитування працівників бюджетних установ та комунальних підприємств, науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, співробітників промислових підприємств міста.