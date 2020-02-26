Главная Новости Власть У Харкові спростили умови житлової програми для працівників бюджетної сфери
26.02.2020  11:39   

У Харкові спростили умови житлової програми для працівників бюджетної сфери

Безвідсоткові кредити в рамках Міської програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2025 роки тепер можуть отримати працівники бюджетних установ, що мають стаж роботи не менше 3-х років.


://city.kharkov.ua

Таке рішення було ухвалене  26 лютого на сесії Харківської міської ради.

Як зазначили у Департаменті економіки та комунального майна, раніше відсоткова ставка з кредитування в рамках програми була встановлена відповідно до стажу кандидата і становила від 0% річних при стажі роботи понад 20 років до 5% при стажі роботи менше 10 років. Тепер безвідсотковий кредит можуть отримати учасники програми, які відпрацювали в бюджетній організації не менше трьох років. Зміна стосується працівників бюджетних установ, науково-педагогічного складу вищих навчальних закладів і співробітників комунальних підприємств.

Нагадаємо, щоб стати учасником Міської цільової програми будівництва (придбання) доступного житла, необхідно перебувати на квартирному обліку і відповідати критеріям фінансового стану програми. Міська програма доступного житла складається з декількох напрямків: надання бюджетної підтримки в розмірі 50% на будівництво житла; пільгове кредитування учасників бойових дій в зоні проведення АТО, ООС, внутрішньо переміщених осіб; пільгове кредитування працівників бюджетних установ та комунальних підприємств, науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, співробітників промислових підприємств міста.

 
Источник:   ХГС
 Тэги:  сессия, горсовет, харьков, исполком
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
26.02 Дороги и транспорт Конец монополии маршрутчиков - в Пятихатки протянут троллейбусный маршрут 26.02 Власть Міськрада звернулися до Прем'єр-міністра з проханням врегулювати питання розрахунків КП «ХТМ» з постачальником газу 26.02 Власть В Харькове снова есть проспект Маршала Жукова
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 