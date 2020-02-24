24.02.2020 16:43

Геннадий Кернес рассказал, как при строительстве метро на Одесскую харьковчанке вернули украденные мошенниками полмиллиона

Харьковский городской голова рассказал, как идет подготовка к строительству метро на Одесскую.



Соединительная ветка к депо от «Победы»

// Facebook/gennadykernes

На своей странице в Facebook мэр Харькова написал, что иностранные инвестиции на строительство метро на Одесскую идут под строгим контролем и долгой бюрократией, пока выбирается генеральный подрядчик, город за свои средства готовит площадку для начала тоннельных работ.

«Из почти 90 объектов (это частные и многоквартирные дома, магазины, даже АЗС) большинство выкуплены полюбовно, несколько судов продолжается там, где люди согласны со сносом, но просят большую сумму», – написал он.



Также Геннадий Кернес рассказал, как при оформлении документов на дома под снос обнаружилась старая квартирная афера. «Наша команда нашла харьковчанку, от которой еще в восьмидесятых года мошенники скрыли наследство. Разбравшись в документах, Департамент регистрации помог ей вступить в права и получить стоимость части дома в более чем 500 тысяч гривен, такой получился сюрприз», – написал он.



О строительстве метро мэр написал: «Сегодня снос идет на участке от перекрестка Державинской с Гагарина, где будет 7 выходов со станции, в сторону Одесской. Работы разной сложности, бригадам приходится разбирать и ветхие строения начала 20 века, и почти новое жилье. Демонтируются коммуникации, газопровод низкого давления, все только в дневное время, это требование безопасности для рабочих и чтоб не мешать жителям окрестностей».



Кроме новых станций, в инвестиционный проект входит покупка вагонов и новое депо на Алексеевке, отметил Геннадий Кернес.