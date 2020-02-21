21.02.2020 15:12

Геннадій Кернес зустрівся з новим послом Грузії в Україні (ФОТО)

Зустріч міського голови Геннадія Кернеса з Надзвичайним і Повноважним Послом Грузії в Україні Теймуразом Шарашенідзе відбулася сьогодні, 21 лютого, у Харківській міській раді.



//city.kharkov.ua

Як повідомив посол, до своїх обов'язків він приступив у вересні минулого року, і Україна - вже четверта країна в його дипломатичній кар'єрі.

«Між нашими країнами склалися тісні і дружні відносини у всіх напрямках - політичних, економічних, гуманітарних. Вважаю, що цю співпрацю можна підняти на ще вищий рівень. Тому зараз ми їздимо областями України, щоб зміцнити і міжрегіональні зв'язки. Нам цікаві великі міста, які досягли видатних результатів. Харків - саме такий, а його мер - це приклад того, як можна з пострадянського міста зробити місто європейського типу. Нам цікавий ваш досвід», - зазначив Теймураз Шарашенідзе.

У свою чергу Геннадій Кернес підкреслив, що в Харкові налагоджені добрі контакти з грузинською діаспорою, в тому числі завдяки Почесному консулу Грузії в Харкові Олександрі Чихладзе.

«Ми дійсно любимо вашу країну і теж переймаємо цікавий досвід. Упевнений, що у нас є багато хороших спільних можливостей та ініціатив, як зробити життя людей у наших містах ще кращим. Особисто я налаштований на ефективну роботу і з політичними, і з підприємницькими колами Грузії з точки зору надання їм підтримки і захисту їхніх інтересів на території нашего міста», - зазначив міський голова.

Теймураз Шарашенідзе повідомив, що після зустрічі з Геннадієм Кернесом також зустрінеться з представниками грузинської громади, які проживають у Харкові.