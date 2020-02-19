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19.02.2020  12:16   

На Металлист выдвинется полицейский десант

Правоохранители готовы к обеспечению правопорядка во время футбольного матча.


// Нацполиция

20 февраля в 19:55 в Харькове в рамках лиги чемпионов УЕФА состоится матч между командами «Шахтер» (Украина, Донецк) - «Бенфика» (Португалия, Лиссабон).

Ожидается, что спортивное мероприятие посетят около 25 000 болельщиков.

Охрану общественного порядка и безопасности будут обеспечиват 1200 работников Нацполиции и 400 военнослужащих Нацгвардии.

Работники полиции призывают граждан не нарушать порядок и соблюдать закон.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  охрана, полиция, харьков
 
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