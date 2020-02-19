На Металлист выдвинется полицейский десант

Правоохранители готовы к обеспечению правопорядка во время футбольного матча.
20 февраля в 19:55 в Харькове в рамках лиги чемпионов УЕФА состоится матч между командами «Шахтер» (Украина, Донецк) - «Бенфика» (Португалия, Лиссабон).
Ожидается, что спортивное мероприятие посетят около 25 000 болельщиков.
Охрану общественного порядка и безопасности будут обеспечиват 1200 работников Нацполиции и 400 военнослужащих Нацгвардии.
Работники полиции призывают граждан не нарушать порядок и соблюдать закон.
Успех прилет к тому, кто не привык оставлять нерешенных дел и вопросов. А вот споров сегодня лучше избегать, так всем будет спокойней и проще.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков. Ночью и утром местами по области туман. На дорогах местами гололедица.
Всемирный день защиты морских млекопитающих или Всемирный день китов отмечается во многих странах 19 февраля.
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