Главная Новости Власть Геннадий Кернес предложил признать Почетным гражданином Харькова легендарную учительницу
13.02.2020  16:56   

Геннадий Кернес предложил признать Почетным гражданином Харькова легендарную учительницу

Харьковский городской голова предложил присвоить звание Почетного гражданина Харькова директору Харьковской гимназии №6 «Мариинская гимназия» Александре Зуб.


// Facebook

Об этом мэр Харькова написал на своей странице в Facebook.

«Директор Мариинской гимназии Александра Зуб, легендарная наша Леся Михайловна. Полвека в профессии и уже больше 30 лет она у руля старейшей школы Харькова!
Предложил признать ее Почетным гражданином Харькова. Учительский актив поддержал, уверен, что горсовет тоже за нее проголосует», – написал он.

Это предложение прозвучало во время церемонии награждения победителей конкурса «Учитель года-2020» в Харковском горсовете.

Также Геннадий Кернес озвучил проект повышения ежемесячной стипендии победителям этого профессионального соревнования. «Первое место (6 человек) – 10 тысяч в месяц плюс к зарплате, лауреатам – 3 тысячи в месяц в течение года», – говорится в сообщении.

 

Тэги:  кернес, почетный гражданин, харьков
 
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