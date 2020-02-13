Геннадий Кернес предложил признать Почетным гражданином Харькова легендарную учительницу

Харьковский городской голова предложил присвоить звание Почетного гражданина Харькова директору Харьковской гимназии №6 «Мариинская гимназия» Александре Зуб.
Об этом мэр Харькова написал на своей странице в Facebook.
«Директор Мариинской гимназии Александра Зуб, легендарная наша Леся Михайловна. Полвека в профессии и уже больше 30 лет она у руля старейшей школы Харькова!
Предложил признать ее Почетным гражданином Харькова. Учительский актив поддержал, уверен, что горсовет тоже за нее проголосует», – написал он.
Это предложение прозвучало во время церемонии награждения победителей конкурса «Учитель года-2020» в Харковском горсовете.
Также Геннадий Кернес озвучил проект повышения ежемесячной стипендии победителям этого профессионального соревнования. «Первое место (6 человек) – 10 тысяч в месяц плюс к зарплате, лауреатам – 3 тысячи в месяц в течение года», – говорится в сообщении.
Звезды советуют провести этот день в приятной компании, собрать друзей у себя или напроситься к кому-нибудь в гости.
Сегодня днем можно ловить солнце и любоваться весенними ручейками на дороге.
Всемирный день радио отмечается с 2012 года по решению ЮНЕСКО.
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