07.02.2020 17:31

Заява Харківської міської ради

Харківська мерія оскаржить рішення Харківського окружного адміністративного суду про визнання недійсними окремих норм Регламенту Харківської міської ради.



// city.kharkov.ua

Харківським окружним адміністративним судом 05.02.2020 оголошено резолютивну частину рішення за адміністративним позовом ГО «Харківський антикорупційний центр» до Харківської міської ради про визнання нечинними окремих норм Регламенту Харківської міської ради.

Основна частина вимог задоволена.



Виходячи за межі адміністративного судочинства, судом фактично замість перевірки законності здійснено перевірку доцільності положень Регламенту Харківської міської ради. Вважаємо це втручанням судової влади в компетенцію органів місцевого самоврядування, якою вони наділені Конституцією та законами України.



Наприклад, судовим рішенням головуючий позбавлений повноважень, які на нього покладені чинним законодавством, у т.ч. можливості оголосити перерву або закрити засідання у разі виникнення безпорядку або порушення порядку ведення засідання, а також скасовані норми Регламенту щодо заборони порушення правил ведення пленарних засідань ради.



Прийнятим судом рішенням фактично створені умови для вчинення у сесійній залі Харківської міської ради масових заворушень та злочинів, порушень громадського порядку, а також для зриву роботи сесій ради та загрози для життя та здоров’я людей у сесійній залі.



Харківською міською радою, крім апеляційного оскарження судового рішення з приводу його незаконності та необґрунтованості, буде порушено перед органами, що забезпечують додержання норм Конституції та законів України в діяльності суддів, питання щодо персональної відповідальності головуючого судді у справі.